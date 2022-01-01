Oppo Realme C31 Дисплей 58 Производительность 31 Батарея 70 Камера 49 Итоговая оценка 54 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий

Более чем конкурентным в плане автономности

Получил достаточно быструю память UFS 2.2

Оснащен гироскопом Яркости дисплея может не хватать для комфортного использования на улице

Нет поддержки быстрой зарядки

Отсутствует поддержка NFC

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C31

58 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.4% Тестирование дисплея ШИМ (PWM) Не обнаружено Время отклика 48 мс Контрастность 1033:1 Максимальная яркость 395 нит Источники: NotebookCheck [3]

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C31 Высота 164.7 мм Ширина 76.1 мм Толщина 8.4 мм Вес 197 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.4%

31 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми C31 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc Tiger T612 Макс. частота 1800 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G57 MP1 Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 347 Geekbench 5 (многоядерный) 1330 AnTuTu Benchmark 9 210705 CPU 67603 GPU 22171 Memory 61955 UX 58129 Total score 210705 Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

49 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme C31 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

- Апертура: f/2.8

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/5" Разрешение видео 720p при 30 FPS

62 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA 850/900/2100MHz 4G сети LTE 1/3/5/8 Поддержка 5G Нет

63 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 81 дБ

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB для зарядки

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C31 могут отличаться в зависимости от региона.