Oppo Realme C31
Дисплей
58
Производительность
31
Батарея
70
Камера
49
Итоговая оценка
54
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
- Более чем конкурентным в плане автономности
- Получил достаточно быструю память UFS 2.2
- Оснащен гироскопом
- Яркости дисплея может не хватать для комфортного использования на улице
- Нет поддержки быстрой зарядки
- Отсутствует поддержка NFC
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C31
58
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Время отклика
|48 мс
|Контрастность
|1033:1
Максимальная яркость
395 нит
Источники: NotebookCheck [3]
51
Дизайн и корпус
|Высота
|164.7 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
31
Производительность
|Чипсет
|Unisoc Tiger T612
|Макс. частота
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
347
Geekbench 5 (многоядерный)
1330
AnTuTu Benchmark 9
210705
|CPU
|67603
|GPU
|22171
|Memory
|61955
|UX
|58129
|Total score
|210705
Источники: 3DMark [3]
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
70
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
49
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
62
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA 850/900/2100MHz
|4G сети
|LTE 1/3/5/8
|Поддержка 5G
|Нет
63
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
81 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C31 могут отличаться в зависимости от региона.