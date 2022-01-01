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Oppo Realme C31

Oppo Realme C31
Дисплей
58
Производительность
31
Батарея
70
Камера
49
Итоговая оценка
54
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Боковой сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
  • Более чем конкурентным в плане автономности
  • Получил достаточно быструю память UFS 2.2
  • Оснащен гироскопом
  • Яркости дисплея может не хватать для комфортного использования на улице
  • Нет поддержки быстрой зарядки
  • Отсутствует поддержка NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C31
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено
Время отклика 48 мс
Контрастность 1033:1
Максимальная яркость
395 нит
Источники: NotebookCheck [3]
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C31
Высота 164.7 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 197 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
31

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C31 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc Tiger T612
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
347
Geekbench 5 (многоядерный)
1330
AnTuTu Benchmark 9
210705
CPU 67603
GPU 22171
Memory 61955
UX 58129
Total score 210705
Источники: 3DMark [3]
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C31
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 720p при 30 FPS
62

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 850/900/2100MHz
4G сети LTE 1/3/5/8
Поддержка 5G Нет
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
81 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C31 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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