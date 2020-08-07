Автономность телефона измеряется в днях, а не часах. Его емкость составляет 5000 мАч, которому потребует несколько часов, чтобы зарядить до 100%. Проблема в том, что смартфон не комплектуется мощным зарядным устройством, которое смогло бы обеспечить быструю зарядку.