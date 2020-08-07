Oppo Realme C3i
Дисплей
60
Производительность
33
Батарея
78
Камера
52
Итоговая оценка
58
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей с высокой яркостью
- Прочный корпус и небольшие габариты
- Огромный аккумулятор
- Невысокая стоимость
- Нет функции быстрой зарядки
- Смартфон лишен сканера отпечатков пальцев
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C3i
60
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.7%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
480 нит
55
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.7%
Oppo Realme C3i характеризуется стандартным дизайном, не выделяющийся из толпы других смартфонов в этом ценовом диапазоне. Его корпус выполнен из прочного пластика, а передняя панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 3, которое неплохо противостоит царапинам и даже ударам.
33
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G70
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|Частота GPU
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
346
Geekbench 5 (многоядерный)
1260
AnTuTu Benchmark 8
172767
Рейтинг телефонов в AnTuTu 8 - 241 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Автономность телефона измеряется в днях, а не часах. Его емкость составляет 5000 мАч, которому потребует несколько часов, чтобы зарядить до 100%. Проблема в том, что смартфон не комплектуется мощным зарядным устройством, которое смогло бы обеспечить быструю зарядку.
52
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
58
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|HSDPA 850/900/2100
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C3i могут отличаться в зависимости от региона.