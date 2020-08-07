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Oppo Realme C3i

Oppo Realme C3i
Дисплей
60
Производительность
33
Батарея
78
Камера
52
Итоговая оценка
58
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с высокой яркостью
  • Прочный корпус и небольшие габариты
  • Огромный аккумулятор
  • Невысокая стоимость
  • Нет функции быстрой зарядки
  • Смартфон лишен сканера отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми C3i
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme C3i
Инфо
Высота 164.4 мм
Ширина 75 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.7%

Oppo Realme C3i характеризуется стандартным дизайном, не выделяющийся из толпы других смартфонов в этом ценовом диапазоне. Его корпус выполнен из прочного пластика, а передняя панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 3, которое неплохо противостоит царапинам и даже ударам.

33

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми C3i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G70
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 1.7 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52
Частота GPU 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
346
Geekbench 5 (многоядерный)
1260
AnTuTu Benchmark 8
172767
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Автономность телефона измеряется в днях, а не часах. Его емкость составляет 5000 мАч, которому потребует несколько часов, чтобы зарядить до 100%. Проблема в том, что смартфон не комплектуется мощным зарядным устройством, которое смогло бы обеспечить быструю зарядку.

52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme C3i
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети HSDPA 850/900/2100
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme C3i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme C3i

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

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