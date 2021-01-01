Oppo Realme GT Explorer Master Дисплей 91 Производительность 93 Батарея 84 Камера 68 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Июль 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран работает очень плавно благодаря улучшенной частоте обновления

Камера оснащена оптическим стабилизатором и сверхширокоугольной съемкой

Мощный процессор, поддерживающий работу в сетях 5G

Заряжается до 100% буквально за полчаса Нет защиты от влаги

Отсутствуют 3.5 мм вход для наушников и слот для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Realme GT Explorer Master

91 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 89.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 800 нит

83 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Explorer Master Высота 159.9 мм Ширина 72.5 мм Толщина 8 мм Вес 183 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Белый, Аврора, Бежевый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.3%

93 Производительность Все характеристики чипа Оппо Realme GT Explorer Master и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1372 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1002 Geekbench 5 (многоядерный) 3021 AnTuTu Benchmark 9 712784 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu 9 - 41 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

84 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (96% за 30 минут) Время полной зарядки 0:34 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 16:02 ч. Время просмотра видео 20:59 ч. Время разговора (3G) 27:49 ч. Рейтинг автономности смартфонов - 39 место

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme GT Explorer Master Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 16 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 14 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Июль 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C (65 Вт)

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Explorer Master могут отличаться в зависимости от региона.

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