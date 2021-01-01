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Oppo Realme GT Explorer Master

Oppo Realme GT Explorer Master
Дисплей
91
Производительность
93
Батарея
84
Камера
68
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран работает очень плавно благодаря улучшенной частоте обновления
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором и сверхширокоугольной съемкой
  • Мощный процессор, поддерживающий работу в сетях 5G
  • Заряжается до 100% буквально за полчаса
  • Нет защиты от влаги
  • Отсутствуют 3.5 мм вход для наушников и слот для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Realme GT Explorer Master
91

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
800 нит
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Explorer Master
Высота 159.9 мм
Ширина 72.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 183 грамма
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Аврора, Бежевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.3%
93

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Realme GT Explorer Master и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1002
Geekbench 5 (многоядерный)
3021
AnTuTu Benchmark 9
712784
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
84

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (96% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:34 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:02 ч.
Время просмотра видео
20:59 ч.
Время разговора (3G)
27:49 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme GT Explorer Master
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C (65 Вт)
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Explorer Master могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme GT Explorer Master

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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3. Oppo Realme GT Explorer Master против OnePlus 9R
4. Oppo Realme GT Explorer Master против GT Master Edition

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