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Oppo Realme GT Neo

Oppo Realme GT Neo
Дисплей
89
Производительность
98
Батарея
81
Камера
63
Итоговая оценка
80
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления экрана 120 Гц улучшает качество взаимодействия со смартфоном
  • Неплохая камера на 64 МП с достойно ночной съемкой
  • Производительно достаточно для любых игр
  • Смартфон заряжается наполовину всего за 16 минут
  • Нельзя увеличить объем памяти при помощи карты MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Нео
89

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1181 нит
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Neo
Высота 158.5 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 179 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
98

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми GT Нео и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
970
Geekbench 5 (многоядерный)
3300
AnTuTu Benchmark 8
619639
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут)
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme GT Neo
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 19
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme GT Neo

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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