Oppo Realme GT Neo 2T Дисплей 85 Производительность 83 Батарея 81 Камера 65 Итоговая оценка 78 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки AMOLED-дисплей выдает максимальную яркость целых 1000 нит

Работает плавно благодаря повышенной частоте обновления и мощному процессору

Комплектуется 65-ваттным адаптером питания, который заряжает смартфон менее чем за полчаса

Поддерживает обратную зарядку Нет поддержка карт памяти microSD

Рамка и задняя панель сделана из пластика

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT Нео 2Т

85 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 413 нит

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT Neo 2T Высота 158.5 мм Ширина 73.3 мм Толщина 8.4 мм Вес 186 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.9%

83 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми GT Нео 2Т и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1006 Geekbench 5 (многоядерный) 3070 AnTuTu Benchmark 9 727030 CPU 198447 GPU 239610 Memory 128969 UX 159361 Total score 727030 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 51 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут) Время полной зарядки 0:25 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme GT Neo 2T Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9280 x 6920 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 16 мм

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.13" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети CDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A/B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT Neo 2T могут отличаться в зависимости от региона.

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