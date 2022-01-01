Oppo Realme GT2 Explorer Master Дисплей 88 Производительность 61 Батарея 84 Камера 70 Итоговая оценка 74 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Отличный OLED-дисплей с повышенной частотой обновления и высокой яркостью

Камера получила оптическую стабилизацию и сверхширокоугольную съемку с углом охвата 150 градусов

На борту имеется топовый процессор Snapdragon

Поддерживает 100-ваттную быструю зарядку

Датчик отпечатков пальцев встроен в дисплей и работает очень быстро Камера лишена телеобъектива с оптическим зумом

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT2 Explorer Master

88 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 700 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

80 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT2 Explorer Master Высота 161.3 мм Ширина 74.3 мм Толщина 8.2 мм Вес 195 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Белый, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.4%

61 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми GT2 Explorer Master и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1307 Geekbench 5 (многоядерный) 4245 AnTuTu Benchmark 9 105681 CPU 269475 GPU 437498 Memory 176341 UX 176240 Total score 105681

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 100 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme GT2 Explorer Master Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 150° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.13"

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT2 Explorer Master могут отличаться в зависимости от региона.