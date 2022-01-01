Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Realme GT2 Explorer Master: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Realme GT2 Explorer Master

Oppo Realme GT2 Explorer Master
Дисплей
88
Производительность
61
Батарея
84
Камера
70
Итоговая оценка
74
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный OLED-дисплей с повышенной частотой обновления и высокой яркостью
  • Камера получила оптическую стабилизацию и сверхширокоугольную съемку с углом охвата 150 градусов
  • На борту имеется топовый процессор Snapdragon
  • Поддерживает 100-ваттную быструю зарядку
  • Датчик отпечатков пальцев встроен в дисплей и работает очень быстро
  • Камера лишена телеобъектива с оптическим зумом

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми GT2 Explorer Master
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme GT2 Explorer Master
Высота 161.3 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 195 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.4%
61

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми GT2 Explorer Master и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1307
Geekbench 5 (многоядерный)
4245
AnTuTu Benchmark 9
105681
CPU 269475
GPU 437498
Memory 176341
UX 176240
Total score 105681
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 100 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme GT2 Explorer Master
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 150°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13"
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme GT2 Explorer Master могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus Nord 2 5G против Oppo Realme GT2 Explorer Master
2. Oppo Realme GT Neo 2 против Oppo Realme GT2 Explorer Master
3. OnePlus 9RT против Oppo Realme GT2 Explorer Master
4. Oppo Realme GT2 Pro против Oppo Realme GT2 Explorer Master
5. OnePlus 10 Pro против Oppo Realme GT2 Explorer Master
6. Oppo Realme GT Neo 3 против Oppo Realme GT2 Explorer Master

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры