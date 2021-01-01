Oppo Realme Narzo 30 Дисплей 71 Производительность 56 Батарея 78 Камера 57 Итоговая оценка 65 Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Поддержка частоты 90 Гц позитивно сказывается на плавности работы смартфона

Имеется дополнительный сенсор для макросъемки

Удачное расположение сканера отпечатков пальцев

Емкая батарея с высокой скоростью зарядки Сверхширокоугольная съемка отсутствует

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 30

71 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.4% Максимальная яркость 572 нит

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 30 Высота 162.3 мм Ширина 75.4 мм Толщина 9.4 мм Вес 192 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.4%

56 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 30 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio G95 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G76 3EEMC4 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~195.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 517 Geekbench 5 (многоядерный) 1661 AnTuTu Benchmark 8 295798

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, Dart Charge (50% за 26 минут) Время полной зарядки 1:05 ч.

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 30 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (30 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Narzo 30