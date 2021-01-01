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Oppo Realme Narzo 30 5G

Oppo Realme Narzo 30 5G
Дисплей
78
Производительность
57
Батарея
85
Камера
57
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый экран заметно улучшает плавность работы смартфона
  • 5G-процессор с большим запасом производительности
  • Камера оснащена отдельный сенсором для макросъемки
  • Обладает достойной автономностью
  • Комплектный адаптер имеет небольшую мощность
  • Не поддерживает 4K-съемку

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 30 5G
78

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
Максимальная яркость
597 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 30 5G
Высота 162.5 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 185 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебряный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
57

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 30 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 955 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
565
Geekbench 5 (многоядерный)
1741
AnTuTu Benchmark 8
302801
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 30 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66(2110-2180MHz)
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 30 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Narzo 30 5G

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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