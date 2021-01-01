Oppo Realme Narzo 30 5G Дисплей 78 Производительность 57 Батарея 85 Камера 57 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый экран заметно улучшает плавность работы смартфона

5G-процессор с большим запасом производительности

Камера оснащена отдельный сенсором для макросъемки

Обладает достойной автономностью Комплектный адаптер имеет небольшую мощность

Не поддерживает 4K-съемку

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 30 5G

78 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.9% Максимальная яркость 597 нит

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 30 5G Высота 162.5 мм Ширина 74.8 мм Толщина 8.5 мм Вес 185 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серебряный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.9%

57 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 30 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 955 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 565 Geekbench 5 (многоядерный) 1741 AnTuTu Benchmark 8 302801 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 215 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Время полной зарядки 2:00 ч.

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 30 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66(2110-2180MHz) Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (18 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Защитная пленка

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 30 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Narzo 30 5G