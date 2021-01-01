Oppo Realme Narzo 30 Pro 5G Дисплей 80 Производительность 59 Батарея 85 Камера 60 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей с отличной четкостью

Мощный процессор с поддержкой 5G

48-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной оптикой

Хорошая фронтальная камера Нет отдельного портретного датчика основной камеры

Гибридный слот под карту памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 30 Pro 5G

80 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.7% Максимальная яркость 478 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 30 Pro 5G Высота 162.2 мм Ширина 75.1 мм Толщина 9.1 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.7%

59 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 30 Pro 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 800U Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC3 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 527 Geekbench 5 (многоядерный) 1766 AnTuTu Benchmark 8 322902

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI Realme UI

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, Dart Charge (50% за 25 минут) Время полной зарядки 1:00 ч.

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 30 Pro 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.09" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (30 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 30 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Narzo 30 Pro 5G