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Oppo Realme Narzo 30A

Oppo Realme Narzo 30A
Дисплей
61
Производительность
40
Батарея
85
Камера
53
Итоговая оценка
60
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с хорошим уровнем яркости
  • Процессор позволяет поиграть в требовательные игры
  • Удобное расположение сканера отпечатков пальцев
  • Огромная батарея на 6000 мАч
  • Есть быстрая и реверсивная зарядка
  • Небольшое разрешение дисплея
  • Медленная память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 30А
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.7%
Максимальная яркость
467 нит
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 30A
Высота 164.5 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.8 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
88.7%
40

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 30А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
378
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
AnTuTu Benchmark 8
203244
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 30A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA 850/900/2100
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/8/40/41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 30A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Narzo 30A

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 9 против Realme Narzo 30A
2. Redmi 9 против Realme Narzo 30A
3. Redmi 9 Prime против Realme Narzo 30A
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7. Realme Narzo 30 Pro 5G против Realme Narzo 30A

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