Oppo Realme Narzo 30A Дисплей 61 Производительность 40 Батарея 85 Камера 53 Итоговая оценка 60 Класс Бюджетный Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-экран с хорошим уровнем яркости

Процессор позволяет поиграть в требовательные игры

Удобное расположение сканера отпечатков пальцев

Огромная батарея на 6000 мАч

Есть быстрая и реверсивная зарядка Небольшое разрешение дисплея

Медленная память eMMC 5.1

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 30А

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88.7% Максимальная яркость 467 нит

55 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 30A Высота 164.5 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.8 мм Вес 205 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 88.7%

40 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 30А и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~54 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1800 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 378 Geekbench 5 (многоядерный) 1322 AnTuTu Benchmark 8 203244

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI Realme UI 1.0

85 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

53 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 30A Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Монохромный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA 850/900/2100 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/8/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 30A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Narzo 30A