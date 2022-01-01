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Oppo Realme Narzo 50 Pro

Oppo Realme Narzo 50 Pro
Дисплей
80
Производительность
58
Батарея
84
Камера
67
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Поддерживает 90 Гц с хорошим запасом производительности
  • Камера имеет достойный функционал, включая неплохую сверхширокоугольную камеру
  • Емкая батарея, которая достаточно быстро заряжается
  • Датчик отпечатков пальцев встроен в дисплей
  • Пара динамиков хорошо звучат
  • Передняя камера нуждается в улучшениях съемки
  • Нет места для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 50 Про
80

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2%
Особенности - DCI-P3
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 50 Pro
Высота 160.2 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 7.99 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
58

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 50 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
820
Geekbench 5 (многоядерный)
2323
AnTuTu Benchmark 9
428148
CPU 117319
GPU 125311
Memory 70576
UX 112393
Total score 428148
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Realme UI 3.0
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 31 минут)
Время полной зарядки 1:23 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 50 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/28A/34/38/39/40/41(2515-2675)
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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