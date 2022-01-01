Oppo Realme Narzo 50 Pro Дисплей 80 Производительность 58 Батарея 84 Камера 67 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Поддерживает 90 Гц с хорошим запасом производительности

Камера имеет достойный функционал, включая неплохую сверхширокоугольную камеру

Емкая батарея, которая достаточно быстро заряжается

Датчик отпечатков пальцев встроен в дисплей

Пара динамиков хорошо звучат Передняя камера нуждается в улучшениях съемки

Нет места для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 50 Про

80 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.2% Особенности - DCI-P3

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 50 Pro Высота 160.2 мм Ширина 73.3 мм Толщина 7.99 мм Вес 181 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.2%

58 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 50 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 920 Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~684 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 820 Geekbench 5 (многоядерный) 2323 AnTuTu Benchmark 9 428148 CPU 117319 GPU 125311 Memory 70576 UX 112393 Total score 428148 Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 31 минут) Время полной зарядки 1:23 ч.

67 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 50 Pro Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/28A/34/38/39/40/41(2515-2675) Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.