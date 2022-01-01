Oppo Realme Narzo 50 Pro
Дисплей
80
Производительность
58
Батарея
84
Камера
67
Итоговая оценка
72
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Поддерживает 90 Гц с хорошим запасом производительности
- Камера имеет достойный функционал, включая неплохую сверхширокоугольную камеру
- Емкая батарея, которая достаточно быстро заряжается
- Датчик отпечатков пальцев встроен в дисплей
- Пара динамиков хорошо звучат
- Передняя камера нуждается в улучшениях съемки
- Нет места для карты памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 50 Про
80
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|Особенности
|- DCI-P3
53
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|Ширина
|73.3 мм
|Толщина
|7.99 мм
|Вес
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.2%
58
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 920
|Макс. частота
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~684 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
820
Geekbench 5 (многоядерный)
2323
AnTuTu Benchmark 9
428148
|CPU
|117319
|GPU
|125311
|Memory
|70576
|UX
|112393
|Total score
|428148
Источники: 3DMark [3]
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Realme UI 3.0
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 31 минут)
|Время полной зарядки
|1:23 ч.
67
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
86
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/28A/34/38/39/40/41(2515-2675)
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.