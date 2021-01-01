Oppo Realme Narzo 50A выглядит хорошо благодаря поликарбонату. На задней спинке имеется красивый рисунок, а крышка характеризуется полуглянцевой поверхностью, на которой не видно царапины. Сканер отпечатков пальцев спрятан в островок основной камеры, и никаких в этом решении не скрыто. Смартфон можно назвать достаточно тяжелым, но по той причине, что здесь крупный экран и большая батарея.