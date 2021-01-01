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Oppo Realme Narzo 50A

Oppo Realme Narzo 50A
Дисплей
61
Производительность
36
Батарея
85
Камера
55
Итоговая оценка
59
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий экран с достаточно тонкими рамками
  • Камера оснащена макро и портретной съемкой
  • Процессор позволяет запускать требовательные к ресурсам игры
  • Огромная батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки
  • Невысокое разрешение экрана
  • Долго заряжается от комплектного адаптера питания

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 50А
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7%
Максимальная яркость
473 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 50A
Высота 164.5 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.6 мм
Вес 207 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.7%

Oppo Realme Narzo 50A выглядит хорошо благодаря поликарбонату. На задней спинке имеется красивый рисунок, а крышка характеризуется полуглянцевой поверхностью, на которой не видно царапины. Сканер отпечатков пальцев спрятан в островок основной камеры, и никаких в этом решении не скрыто. Смартфон можно назвать достаточно тяжелым, но по той причине, что здесь крупный экран и большая батарея.

36

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 50А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
392
Geekbench 5 (многоядерный)
1342
AnTuTu Benchmark 9
217978
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (75% за 150 минут)
Время полной зарядки 3:59 ч.
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 50A
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера гордится 50-мегапиксельным сенсором, который умеет записывать FHD-видео при 60 кадрах в секунду. Цифровая стабилизация немного улучшает картинку, но от такого бюджетного устройства не стоит ждать идеальной картинки. Помимо портретной съемки, здесь есть макро. Фотографии получаются вполне неплохими.

72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B8/B38/B40/B41(2535-2655MHz)
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 50A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Narzo 50A

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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