Oppo Realme Narzo 50i Дисплей 59 Производительность 25 Батарея 65 Камера 45 Итоговая оценка 50 Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 50i

59 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 80.8% Максимальная яркость 397 нит

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 50i Высота 165.2 мм Ширина 76.4 мм Толщина 8.9 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 80.8%

25 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 50i и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc SC9863A Макс. частота 1600 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55 Размер транзистора 28 нанометров Графика PowerVR GE8322 Оперативная память Объем ОЗУ 2, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1800 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 179 Geekbench 5 (многоядерный) 990 AnTuTu Benchmark 9 122231

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme Go UI

65 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 2:56 ч.

45 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 50i Основная камера Матрица 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 1 (8 МП) Основной объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фазовый автофокус

Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

55 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA 1/5/8 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас Комплект * - Смартфон

- Кабель microUSB

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 50i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Narzo 50i