Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Realme Narzo 50i: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Realme Narzo 50i

Oppo Realme Narzo 50i
Дисплей
59
Производительность
25
Батарея
65
Камера
45
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Нарзо 50i
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.8%
Максимальная яркость
397 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Narzo 50i
Высота 165.2 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
80.8%
25

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Нарзо 50i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 28 нанометров
Графика PowerVR GE8322
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
179
Geekbench 5 (многоядерный)
990
AnTuTu Benchmark 9
122231
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme Go UI
65

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:56 ч.
45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme Narzo 50i
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
55

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Narzo 50i могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Narzo 50i

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 9 vs Oppo Realme Narzo 50i
2. Xiaomi Redmi 9A vs Oppo Realme Narzo 50i
3. Oppo Realme C11 vs Oppo Realme Narzo 50i
4. Xiaomi Redmi 9C vs Oppo Realme Narzo 50i
5. Xiaomi Poco C3 vs Oppo Realme Narzo 50i
6. Samsung Galaxy M12 vs Oppo Realme Narzo 50i
7. Oppo Realme C21 vs Oppo Realme Narzo 50i
8. Oppo Realme C20 vs Oppo Realme Narzo 50i
9. Xiaomi Poco C31 vs Oppo Realme Narzo 50i
10. Oppo Realme C21Y vs Oppo Realme Narzo 50i
11. Oppo Realme Narzo 50A vs Oppo Realme Narzo 50i

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры