От одного динамика громкой связи не стоит ждать премиального качества звука, но вы не услышите от него раздражающих скрипов. Разъем для 3.5 мм наушников на месте, но если вы предпочитаете беспроводное подключение, Bluetooth 5.0 обеспечивает все необходимым для стабильной работы гарнитуры.