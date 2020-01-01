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Oppo Realme Q

Oppo Realme Q
Дисплей
65
Производительность
47
Батарея
76
Камера
74
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей с высокой плотностью пикселей
  • Быстрый 10-нанометровый процессор
  • Защита внутренностей от брызг воды
  • Неплохая камера с широкими возможностями
  • Быстро заряжается благодаря технологии VOOC 3.0
  • Отличного качества широкоугольных снимков можно добиться только при хорошем освещении
  • Мало вариантов расцветки
  • Дешевые материалы, из которых сделан корпус

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
505 нит

Oppo Realme Q получил один из лучших в своем классе экран, который характеризуется плотностью пикселей 409 точек на дюйм. Этого более чем достаточно для диагонали 6.3 дюйма. Сверху дисплея присутствует незаметный вырез для объектива лицевой камеры.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Q
Инфо
Высота 157 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
47

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Q и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1893
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6047
Geekbench 5 (одноядерный)
407
Geekbench 5 (многоядерный)
1520
AnTuTu Benchmark 7
179108
AnTuTu Benchmark 8
220968
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 6

Программное обеспечение отличается наличием огромного функционала, но многих возможностей Android 10 здесь нет. Скорость работы находится на комфортном уровне – заметных подлагиваний анимации или задержек в запуске приложений не наблюдается.

76

Батарея

Характеристики
Объем 4035 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:18 ч.
Время просмотра видео
13:52 ч.
Время разговора (3G)
26:41 ч.

Автономность не рекордная, но аккумулятора на 4035 мАч хватит почти на 2 суток работы телефона без подзарядки. Быстрая зарядка на 20 Ватт позволяет зарядить гаджет практически за полтора часа.

74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme Q
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
85 дБ

От одного динамика громкой связи не стоит ждать премиального качества звука, но вы не услышите от него раздражающих скрипов. Разъем для 3.5 мм наушников на месте, но если вы предпочитаете беспроводное подключение, Bluetooth 5.0 обеспечивает все необходимым для стабильной работы гарнитуры.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Чехол
- Пленка на экран
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Q

Оценка пользователей

3.1 из 5 баллов (16 голосов)

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