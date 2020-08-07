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Oppo Realme Q2

Oppo Realme Q2
Дисплей
83
Производительность
61
Батарея
92
Камера
65
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления экрана составляет 120 Гц
  • Тройная камера с широкими возможностями
  • Быстрый 7-нанометровый процессор
  • 128 ГБ памяти предостаточно для игр и 4K-видео
  • Быстрая зарядка идет в комплекте
  • Недостаточно хорошая стабилизация видео – оптическая отсутствует
  • Нельзя подключить бесконтактную оплату по причине отсутствия NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q2
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Q2
Инфо
Высота 162.2 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 194 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.7%

Oppo Realme Q2 получил актуальный на 2020 год дизайн, благодаря чему смартфон выглядит привлекательно. Кроме нижней, все его рамки весьма тонкие. Круглый вырез в левом верхнем углу не отвлекает и не раздражает, поскольку он отлично вписывается в общий дизайн. Смартфон не из легких, хотя вес 194 грамма дарит только положительные эмоции.

61

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Q2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G
Архитектура 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A76) и 6 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
GPU-ядер 3
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
623
Geekbench 5 (многоядерный)
1937
AnTuTu Benchmark 8
321694
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:06 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme Q2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Три объектива основной камеры порадуют изобилием функциональных возможностей, куда входят сверхширокоугольная, портретная и макросъемка. Помимо этого, там есть предустановлены фильтры и эффекты. Оптической стабилизации нет, но ждать ее от такого доступного аппарата и не стоило бы. Цвета на фотографиях получаются точными, а вот вот в плане детализации есть проблемы.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA: 850/900/2100
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Q2

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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