Три объектива основной камеры порадуют изобилием функциональных возможностей, куда входят сверхширокоугольная, портретная и макросъемка. Помимо этого, там есть предустановлены фильтры и эффекты. Оптической стабилизации нет, но ждать ее от такого доступного аппарата и не стоило бы. Цвета на фотографиях получаются точными, а вот вот в плане детализации есть проблемы.