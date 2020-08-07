Oppo Realme Q2 Pro
Дисплей
71
Производительность
83
Батарея
85
Камера
68
Итоговая оценка
74
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Тонкие рамки дисплея
- Приятный внешний вид и оригинальная расцветка
- Производительности хватает для игр
- Очень мощное зарядное устройство в комплекте
- Стандартная частота обновления экрана
- Нет поддержки NFC и бесконтактной оплаты
- Отсутствует 3.5 мм разъем и нет слота под карту памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q2 Про
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.6%
|Особенности
|- Always-On Display
Максимальная яркость
599 нит
Oppo Realme Q2 Pro можно похвалить за его AMOLED-экран, который хоть и имеет стандартную частоту обновления 60 Гц, но обладает высоким уровнем яркости. Углы обзора тоже отличные, и никаких проблем с цветопередачей здесь нет.
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Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|Ширина
|74.4 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Радужный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
83
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 800U 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A76) и 6 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC3
|GPU-ядер
|3
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
85
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
68
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на 4 модуля может порадовать большим набором режимов съемки, включая макро, сверхширокоугольный и портретный. Для этого есть отдельные модули, улучшающие качество снимков. Главный нюанс заключается в недостаточно хорошей стабилизации, что иногда мешает сделать четкий кадр, особенно в движении.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA: 850/900/2100
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.