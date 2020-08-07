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Oppo Realme Q2 Pro

Oppo Realme Q2 Pro
Дисплей
71
Производительность
83
Батарея
85
Камера
68
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Тонкие рамки дисплея
  • Приятный внешний вид и оригинальная расцветка
  • Производительности хватает для игр
  • Очень мощное зарядное устройство в комплекте
  • Стандартная частота обновления экрана
  • Нет поддержки NFC и бесконтактной оплаты
  • Отсутствует 3.5 мм разъем и нет слота под карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q2 Про
71

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.6%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
599 нит

Oppo Realme Q2 Pro можно похвалить за его AMOLED-экран, который хоть и имеет стандартную частоту обновления 60 Гц, но обладает высоким уровнем яркости. Углы обзора тоже отличные, и никаких проблем с цветопередачей здесь нет.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Q2 Pro
Инфо
Высота 160.9 мм
Ширина 74.4 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Радужный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
83

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Q2 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G
Архитектура 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A76) и 6 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
GPU-ядер 3
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme Q2 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 4 модуля может порадовать большим набором режимов съемки, включая макро, сверхширокоугольный и портретный. Для этого есть отдельные модули, улучшающие качество снимков. Главный нюанс заключается в недостаточно хорошей стабилизации, что иногда мешает сделать четкий кадр, особенно в движении.

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA: 850/900/2100
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
47

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Q2 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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