Oppo Realme Q3
Дисплей
79
Производительность
56
Батарея
83
Камера
62
Итоговая оценка
70
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей с высокой плавностью работы
- Высокопроизводительный процессор
- Большой аккумулятор, который заряжается за час
- Есть отдельный слот для карты памяти MicroSD
- Недостаточно хорошая стабилизация изображения камеры
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q3 5G
79
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
Максимальная яркость
473 нит
79
Дизайн и корпус
|Высота
|162.5 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|189 граммов
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
56
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 750G 5G
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
617
Geekbench 5 (многоядерный)
1895
AnTuTu Benchmark 8
329051
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
83
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:03 ч.
62
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|-
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
57
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q3 могут отличаться в зависимости от региона.