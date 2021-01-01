Oppo Realme Q3 Дисплей 79 Производительность 56 Батарея 83 Камера 62 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей с высокой плавностью работы

Высокопроизводительный процессор

Большой аккумулятор, который заряжается за час

Есть отдельный слот для карты памяти MicroSD Недостаточно хорошая стабилизация изображения камеры

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q3 5G

79 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.9% Максимальная яркость 473 нит

79 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Q3 Высота 162.5 мм Ширина 74.8 мм Толщина 8.8 мм Вес 189 граммов Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.9%

56 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми Q3 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G 5G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 617 Geekbench 5 (многоядерный) 1895 AnTuTu Benchmark 8 329051

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:03 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme Q3 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Q3