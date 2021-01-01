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Oppo Realme Q3

Oppo Realme Q3
Дисплей
79
Производительность
56
Батарея
83
Камера
62
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей с высокой плавностью работы
  • Высокопроизводительный процессор
  • Большой аккумулятор, который заряжается за час
  • Есть отдельный слот для карты памяти MicroSD
  • Недостаточно хорошая стабилизация изображения камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q3 5G
79

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
Максимальная яркость
473 нит
79

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Q3
Высота 162.5 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 189 граммов
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
56

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Q3 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G 5G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
617
Geekbench 5 (многоядерный)
1895
AnTuTu Benchmark 8
329051
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme Q3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Q3

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Сравнения с конкурентами

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