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Oppo Realme Q3s

Oppo Realme Q3s
Дисплей
83
Производительность
68
Батарея
85
Камера
64
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Игровой дисплей с частотой обновления 144 Гц
  • Есть макро и портретная съемка
  • Быстро заряжается – в комплекте идет мощный адаптер питания
  • Доступен вариант с 256 ГБ встроенной памяти
  • Имеется отдельный слот для карты памяти и 3.5 мм аудиоразъем
  • Нет сверхширокоугольного объектива основной камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q3s
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
598 нит

Oppo Realme Q3s можно похвалить за качество изображения благодаря высокому разрешению. Но главной его фишкой стала повышенная частота обновления 144 Гц, которая существенно меняет плавность работы смартфона. Проблем с читаемостью под большими углами нет, уровень яркости тоже достойный.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Q3s
Высота 164.4 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
68

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Q3s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
769
Geekbench 5 (многоядерный)
2793
AnTuTu Benchmark 9
484421
CPU 159750
GPU 109038
Memory 84188
UX 133106
Total score 484421
Источники: 3DMark [3]
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:02 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme Q3s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фотографии, сделанные на основной 48-мегапиксельный сенсор, выглядят хорошо, но качество видеосъемки оставляет желать лучшего. Стабилизация слабая, поэтому не получит поснимать в движении. Главным недостатком является отсутствие сверхширокоугольной съемки.

86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q3s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme Q3s

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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