Oppo Realme Q3s
Дисплей
83
Производительность
68
Батарея
85
Камера
64
Итоговая оценка
74
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Игровой дисплей с частотой обновления 144 Гц
- Есть макро и портретная съемка
- Быстро заряжается – в комплекте идет мощный адаптер питания
- Доступен вариант с 256 ГБ встроенной памяти
- Имеется отдельный слот для карты памяти и 3.5 мм аудиоразъем
- Нет сверхширокоугольного объектива основной камеры
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q3s
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
598 нит
Oppo Realme Q3s можно похвалить за качество изображения благодаря высокому разрешению. Но главной его фишкой стала повышенная частота обновления 144 Гц, которая существенно меняет плавность работы смартфона. Проблем с читаемостью под большими углами нет, уровень яркости тоже достойный.
52
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Аврора
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
68
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
769
Geekbench 5 (многоядерный)
2793
AnTuTu Benchmark 9
484421
|CPU
|159750
|GPU
|109038
|Memory
|84188
|UX
|133106
|Total score
|484421
Рейтинг телефонов в AnTuTu - 172 место
Источники: 3DMark [3]
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Realme UI 2.0
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:02 ч.
64
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.1
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Фотографии, сделанные на основной 48-мегапиксельный сенсор, выглядят хорошо, но качество видеосъемки оставляет желать лучшего. Стабилизация слабая, поэтому не получит поснимать в движении. Главным недостатком является отсутствие сверхширокоугольной съемки.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q3s могут отличаться в зависимости от региона.