Oppo Realme Q3s можно похвалить за качество изображения благодаря высокому разрешению. Но главной его фишкой стала повышенная частота обновления 144 Гц, которая существенно меняет плавность работы смартфона. Проблем с читаемостью под большими углами нет, уровень яркости тоже достойный.