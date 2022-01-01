Oppo Realme Q5 Дисплей 81 Производительность 59 Батарея 84 Камера 62 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Неплохой IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц

50-мегапиксельная камера позволяет делать качественные кадры в условиях хорошего освещения

Оснащен крупной батареей и комплектуется мощный адаптером питания

Имеет большой объем памяти Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Не имеет поддержки NFC

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q5

81 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.4% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 458 нит

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Q5 Высота 164.3 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.5 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.4%

59 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми Q5 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 697 Geekbench 5 (многоядерный) 2015

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0 Размер системы из коробки 17 ГБ

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Время полной зарядки 0:50 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme Q5 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.56" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.13" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q5 могут отличаться в зависимости от региона.