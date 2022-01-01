Oppo Realme Q5 Pro Дисплей 91 Производительность 78 Батарея 84 Камера 63 Итоговая оценка 78 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+

Основной объектив достойно справляется со своей задачей

Достаточно быстрый процессор, которые не дает смартфону перегреваться

80-ваттный адаптер идет в комплекте со смартфоном Лишен поддержки NFC-модуля для работы бесконтактной оплаты

Нет 3.5 мм входа для наушников

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Q5 Про

91 Экран Тип AMOLED Размер 6.62 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 397 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1294 нит

60 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme Q5 Pro Высота 162.9 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.65 мм Вес 194.5 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.7%

78 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми Q5 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 675 МГц FLOPS ~1372 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1016 Geekbench 5 (многоядерный) 3166 AnTuTu Benchmark 9 734473 3DMark Wild Life Performance 4265 Список смартфонов в AnTuTu 9 - 74 место Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Realme UI 3.0

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme Q5 Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9280 x 6920 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.13" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A/B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme Q5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.