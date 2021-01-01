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Oppo Realme V15

Oppo Realme V15
Дисплей
74
Производительность
61
Батарея
85
Камера
59
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Super AMOLED дисплей с высокой пиковой яркостью
  • 5G-процессор с хорошим запасом мощности
  • Есть вариант с 8 ГБ оперативной памяти
  • 50-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Не поддерживает увеличение объема памяти с помощью MicroSD
  • Производитель не добавил функцию реверсивной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми V15
74

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6%
Максимальная яркость
608 нит

Oppo Realme V15 имеет стандартный Super AMOLED дисплей, не отличающийся повышенной частотой обновления. Зато у него высокий уровень яркости и соотношение контрастности, как на премиальных моделях. Отверстие в левом верхнем углу не мешает пользоваться смартфоном, но первые несколько дней вы будете его замечать.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme V15
Высота 160.9 мм
Ширина 74.4 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 176 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
61

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми V15 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
582
Geekbench 5 (многоядерный)
1735
AnTuTu Benchmark 8
356106
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
85

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч
Мощность зарядки 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme V15
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3120
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

64-мегапиксельная основная камера лишена оптической стабилизации, но она редко встречается на смартфонах этого ценового диапазона. В ней нет отдельного портретного модуля, но зато имеется сверхширокоугольный. Также есть макросъемка, но без автофокуса, что снижает качество съемки.

76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA: 850/900/2100
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Да
47

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme V15 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme V15

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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