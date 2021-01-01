Oppo Realme V15 имеет стандартный Super AMOLED дисплей, не отличающийся повышенной частотой обновления. Зато у него высокий уровень яркости и соотношение контрастности, как на премиальных моделях. Отверстие в левом верхнем углу не мешает пользоваться смартфоном, но первые несколько дней вы будете его замечать.