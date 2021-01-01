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Oppo Realme V3

Oppo Realme V3
Дисплей
61
Производительность
55
Батарея
92
Камера
58
Итоговая оценка
66
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой объем памяти UFS 2.1
  • Имеется актуальный процессор с поддержкой 5G
  • Большая батарея с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки
  • Хорошее соотношение цены и характеристик
  • Относительно небольшое разрешение – видны пиксели
  • Отсутствует реверсивная зарядки
  • Сканер отпечатков пальцев находится сзади под камерой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми V3
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme V3
Высота 164.4 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 189.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
55

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми V3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
519
Geekbench 5 (многоядерный)
1660
AnTuTu Benchmark 8
307944
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme V3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme V3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme V3

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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