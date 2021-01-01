Oppo Realme V3 Дисплей 61 Производительность 55 Батарея 92 Камера 58 Итоговая оценка 66 Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большой объем памяти UFS 2.1

Имеется актуальный процессор с поддержкой 5G

Большая батарея с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки

Хорошее соотношение цены и характеристик Относительно небольшое разрешение – видны пиксели

Отсутствует реверсивная зарядки

Сканер отпечатков пальцев находится сзади под камерой

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми V3

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.6%

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme V3 Высота 164.4 мм Ширина 76 мм Толщина 8.6 мм Вес 189.5 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 81.6%

55 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми V3 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC3 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 519 Geekbench 5 (многоядерный) 1660 AnTuTu Benchmark 8 307944 Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 - 154 место

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI Realme UI

92 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme V3 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2448 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme V3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme V3