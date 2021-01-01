Oppo Realme V5 Дисплей 75 Производительность 56 Батарея 92 Камера 64 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Август 2020 года Дата начала продаж Август 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-экран с хорошими углами обзора и повышенной частотой обновления

5G-процессор с хорошим запасом производительности

Есть сверхширокоугольная, макро и портретная камеры

Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев

В комплекте идет 30-ваттная зарядка Корпус полностью пластиковый

Не поддерживает реверсивную зарядку

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми V5

75 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 83.9%

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme V5 Высота 162.1 мм Ширина 75 мм Толщина 9.1 мм Вес 194 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Зеленый, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.9%

56 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми V5 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 720 5G Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC3 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 512 Geekbench 5 (многоядерный) 1668 AnTuTu Benchmark 8 292305 Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 8 - 158 место

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI Realme UI 1.0

92 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 65 минут) Время полной зарядки 1:05 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme V5 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.1 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Август 2020 года Дата начала продаж Август 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Защитный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme V5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme V5