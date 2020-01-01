Realme X – один из немногих смартфонов на рынке с выдвижной фронтальной камерой, за счет чего лицевая панель лишена отвлекающих отверстий. С другой стороны, нижняя рамка немного больше, чем мы ожидали, но рамки по бокам наверняка устроят всех.