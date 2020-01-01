Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Realme X: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Realme X

Oppo Realme X
Дисплей
66
Производительность
44
Батарея
71
Камера
68
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Нет вырезов в экране – выделяется среди конкурентов
  • OLED-панель характеризуется высокой точностью цветопередачи
  • Очень быстро заряжается
  • Есть неплохой запас производительности
  • Впечатляющие портретные фотографии
  • Нельзя расширить встроенный накопитель
  • Не поддерживает бесконтактные платежи
  • Отсутствует свехширокоугольная оптика

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми Х
66

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.72%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
443 нит

Картинка смартфона выводится на огромный 6.53-дюймовый экран OLED, характеризующийся популярным соотношением сторон 19.5:9. Это делает Realme X очень привлекательным, поскольку на таком дисплее удобно играть в игры, смотреть фильмы и листать страницы в интернете.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme X
Инфо
Высота 161.2 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.72%

Realme X – один из немногих смартфонов на рынке с выдвижной фронтальной камерой, за счет чего лицевая панель лишена отвлекающих отверстий. С другой стороны, нижняя рамка немного больше, чем мы ожидали, но рамки по бокам наверняка устроят всех.

44

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми Х и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1459
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5842
Geekbench 5 (одноядерный)
384
Geekbench 5 (многоядерный)
1528
AnTuTu Benchmark 7
159670
AnTuTu Benchmark 8
211999
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
71

Батарея

Характеристики
Объем 3765 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:27 ч.
Время просмотра видео
15:58 ч.
Время разговора (3G)
28:33 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тут установлена отличная 48-мегапиксельная камера, однако она имеет один большой недостаток – нет оптического стабилизатора изображения. Портретный объектив делает фотографии с эффектом боке изумительного качества, а вишенкой на торте является широкий функционал.

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
72

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
80 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.92 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme X

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (103 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях