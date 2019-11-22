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Oppo Realme X2

Oppo Realme X2
Дисплей
68
Производительность
54
Батарея
81
Камера
80
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрый 8-нанометровый процессор
  • Дисплей с высоким разрешением FHD+
  • Есть быстрая 30-ваттная зарядка
  • Интегрированный в экран датчик отпечатков пальцев
  • Хороший звук Dolby Atmos
  • Пластиковая рамка – портит тактильные ощущения
  • В комплекте нет наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X2
68

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
426 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme X2
Инфо
Высота 158.7 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.3%

Oppo Realme X2 получил легкую для своих габаритов конструкцию. Рамка корпуса сделана из пластика, что портит впечатления от использования, однако прочное стекло Gorilla Glass 5 с качественным олеофобным покрытием с лихвой компенсирует это.

54

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми X2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
GPU-ядер 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1766 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2471
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6866
Geekbench 5 (одноядерный)
544
Geekbench 5 (многоядерный)
1715
AnTuTu Benchmark 7
212207
AnTuTu Benchmark 8
254741
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI
Размер системы из коробки 11 ГБ
81

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (67% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:08 ч.
Время просмотра видео
21:23 ч.
Время разговора (3G)
30:10 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme X2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6784 x 4711
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера смартфона способна на макросъемку, может делать портретные фото, а также широкоугольные с большим углом охвата 123 градуса. Фронтальный объектив не может похвастаться таким же функционалом, но кадры выходят яркими без лишних шумов.

78

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 13
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
72

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
67.8 дБ
Музыка
72.3 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme X2

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (153 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Давид Тодорич 30 сентября 2020 09:52
Скажите пожалуйсьа, какова частота обновления тачскрина на Realme X2?
+1 Ответить
Давид Тодорич 03 октября 2020 15:31
Походу на сайте никого нет... Коронавирус...😕
+1 Ответить
Нурлан 22 ноября 2019 18:55
Оппо риилми х 2 6*128 какая цена и как можно заказать в Кыргызстан
+43 Ответить
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