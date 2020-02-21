Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Realme X2 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Realme X2 Pro

Oppo Realme X2 Pro
Дисплей
81
Производительность
81
Батарея
77
Камера
79
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый экран с высокой контрастностью и яркостью
  • Флагманская начинка с мощным графическим процессором
  • Есть телеобъектив с 2-кратным приближением
  • Заряжается всего за 35 минут
  • Превосходный звук – естиь стереодинамики
  • Простой дизайн с вырезом для фронталки
  • Не умеет заряжаться беспроводным путем
  • Боится воды – нет сертификации IP67/68
  • В комплекте нет гарнитуры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X2 Про
81

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
705 нит

Oppo Realme X2 Pro гордится своим 90-герцовым экраном, который производится по продвинутой технологии Super AMOLED. Таким образом, он характеризуется не только эталонной контрастностью, но и плавностью анимации и переходов. Его минус в том, что сверху присутствует вырез для фронталки.

60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme X2 Pro
Инфо
Высота 161 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
81

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми X2 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 675 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3459
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10355
Geekbench 5 (одноядерный)
657
Geekbench 5 (многоядерный)
2393
AnTuTu Benchmark 7
394163
AnTuTu Benchmark 8
475659
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Realme UI 1.0

Смартфон вышел совсем недавно, но он работает на Android 9.0 Pie, тогда как следующая версия операционной системы стала доступной достаточно давно. Несмотря на это, Realme X2 Pro работает быстро и без видимых задержек.

77

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:35 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC Flash Charge (100% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:40 ч.
Время просмотра видео
17:23 ч.
Время разговора (3G)
27:13 ч.
79

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme X2 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4640 x 3488
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
99
Качества видео
86
Итоговая оценка камеры
95

Камера состоит из четырех модулей, и каждый из них заслуживает внимания пользователя. Портретный объектив помогает сделать фото с размытым фоном, и 9 кадров из 10 получаются практически идеальными. Сверхширокоугольный объектив и телефото придадут фотографиям оригинальности, но нередко снимки оказываются испорченными из-за отсутствия должной стабилизации.

78

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 13
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
91

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
82 дБ
Музыка
75 дБ
Звонок
91 дБ

Компания Oppo оснастила свой телефон парой динамиков, благодаря которым создается эффект стерео. Чтобы качество звука не вызывало вопросов, инженеры добавили 2 усилителя и программную фишку Dolby Atmos.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme X2 Pro

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (46 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Павел 21 февраля 2020 13:25
Искал игровой аппарат, остановился на этой модели, очень доволен своим выбором. Мощность выше всяких похвал, ёмкость батареи не подводит, быстрая зарядка, качественная сборка, пару раз уронил его, даже не поцарапался.
+1 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях