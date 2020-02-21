Тесты дисплея

Oppo Realme X2 Pro гордится своим 90-герцовым экраном, который производится по продвинутой технологии Super AMOLED. Таким образом, он характеризуется не только эталонной контрастностью, но и плавностью анимации и переходов. Его минус в том, что сверху присутствует вырез для фронталки.