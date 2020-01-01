Фронталка состоит из двух сенсоров на 16 и 8 мегапикселей, и только второй обладает сверхширокоугольной оптикой. такое решение позволяет делать групповые фотографии без каких-либо проблем. Задняя камера имеет в 2 раза больше сенсоров, но самым интересным является телеобъектив с 2-кратным увеличением. Главный модуль на 64 МП делает самые качественные кадры независимо от условий.