Oppo Realme X3
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей 120 Гц большой диагонали
- Есть телеобъектив с фазовым автофокусом
- Аккумулятор заряжается менее чем за 1 час
- Быстрая память UFS 3.0
- Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку, а не в экран
- Всего 1 вариант встроенной памяти – 128 ГБ
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Нет места под карту памяти
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
Тесты дисплея
Oppo Realme X3 оснащен 6.6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Благодаря этому картинка становится намного плавнее. Разрешения экрана более чем достаточно, чтобы обеспечить высокую четкость изображения. Единственным нюансом является двойной вырез для фронтальной камеры, который трудно не заметить.
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Процессор Snapdragon 855+ справляется со всеми поставленными перед ним задачами. Он работает в тандеме с мощным графическим ускорителем, который обеспечивает отличный игровой опыт. Запас производительности обеспечен несколько лет вперед.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 55 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Фронталка состоит из двух сенсоров на 16 и 8 мегапикселей, и только второй обладает сверхширокоугольной оптикой. такое решение позволяет делать групповые фотографии без каких-либо проблем. Задняя камера имеет в 2 раза больше сенсоров, но самым интересным является телеобъектив с 2-кратным увеличением. Главный модуль на 64 МП делает самые качественные кадры независимо от условий.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
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