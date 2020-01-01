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Oppo Realme X3

Oppo Realme X3
Дисплей
82
Производительность
83
Батарея
84
Камера
81
Итоговая оценка
79
Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей 120 Гц большой диагонали
  • Есть телеобъектив с фазовым автофокусом
  • Аккумулятор заряжается менее чем за 1 час
  • Быстрая память UFS 3.0
  • Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку, а не в экран
  • Всего 1 вариант встроенной памяти – 128 ГБ
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Нет места под карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X3
82

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Oppo Realme X3 оснащен 6.6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Благодаря этому картинка становится намного плавнее. Разрешения экрана более чем достаточно, чтобы обеспечить высокую четкость изображения. Единственным нюансом является двойной вырез для фронтальной камеры, который трудно не заметить.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme X3
Инфо
Высота 163.8 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
83

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми X3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3625
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10509
Geekbench 5 (одноядерный)
749
Geekbench 5 (многоядерный)
2649
AnTuTu Benchmark 7
394664
AnTuTu Benchmark 8
438889

Процессор Snapdragon 855+ справляется со всеми поставленными перед ним задачами. Он работает в тандеме с мощным графическим ускорителем, который обеспечивает отличный игровой опыт. Запас производительности обеспечен несколько лет вперед.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
84

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 55 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
81

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme X3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фронталка состоит из двух сенсоров на 16 и 8 мегапикселей, и только второй обладает сверхширокоугольной оптикой. такое решение позволяет делать групповые фотографии без каких-либо проблем. Задняя камера имеет в 2 раза больше сенсоров, но самым интересным является телеобъектив с 2-кратным увеличением. Главный модуль на 64 МП делает самые качественные кадры независимо от условий.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
47

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme X3

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (19 голосов)

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