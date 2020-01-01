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Oppo Realme X3 SuperZoom

Oppo Realme X3 SuperZoom
Дисплей
78
Производительность
83
Батарея
81
Камера
79
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей большой диагонали
  • 5-кратное оптическое увеличение объектов
  • Качественное программное обеспечение Realme UI
  • Мощный процессор Snapdragon 855+ и большой объем оперативной памяти
  • Двойная фронтальная камера
  • Нет места под карту памяти MicroSD
  • Отсутствует привычный аудиовыход под 3.5 мм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X3 SuperZoom
78

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
432 нит
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme X3 SuperZoom
Инфо
Высота 163.8 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 202 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Арктический белый, Ледяной синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%

Oppo Realme X3 SuperZoom выглядит весьма привлекательно, несмотря на двойной вырез в дисплее, в котором прячется пара объективов фронтальной камеры. Задняя камера расположена вертикально, что часто встречается на современных смартфонах. Корпус защищен стеклом с обеих сторон, а рамка сделана из алюминия, благодаря чему телефон дарит очень приятные эмоции от использования.

83

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми X3 SuperZoom и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3624
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10373
Geekbench 5 (одноядерный)
741
Geekbench 5 (многоядерный)
2533
AnTuTu Benchmark 7
391122
AnTuTu Benchmark 8
477109

Здесь установлен не самый топовый процессор Qualcomm, но прошлогодний Snapdragon 855 Plus имеет порох в пороховницах. Его графический ускоритель Adreno 640 работает на повышенной частоте 700 МГц, что практически гарантирует плавную работу всех современных игр на высоких настройках графики.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 19 ГБ
81

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 55 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:06 ч.
Время просмотра видео
15:55 ч.
Время разговора (3G)
33:03 ч.
79

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme X3 SuperZoom
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung ISOCELL Bright GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 124 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 4 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера имеет пару любопытных особенностей, включая 5-кратный оптический зум, который позволяет приближать объекты без потери качества. Картинка действительно хорошая, но для этого требуется хорошее освещение.

81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 38/40/41
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
- Наклеенная на экран защитная пленка
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X3 SuperZoom могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme X3 SuperZoom

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (31 голосов)

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