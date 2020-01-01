Oppo Realme X3 SuperZoom выглядит весьма привлекательно, несмотря на двойной вырез в дисплее, в котором прячется пара объективов фронтальной камеры. Задняя камера расположена вертикально, что часто встречается на современных смартфонах. Корпус защищен стеклом с обеих сторон, а рамка сделана из алюминия, благодаря чему телефон дарит очень приятные эмоции от использования.