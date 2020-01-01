Oppo Realme X50
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный дисплей с тонкими рамками
- Функциональная камера с 2-кратным приближением
- Построен на быстром процессоре Qualcomm
- Двойная фронтальная камера
- Много памяти в базовой модели
- Быстро заряжается от комплектного зарядного устройства
- Нельзя расширить объем встроенного накопителя
- Используется обычный сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Oppo Realme X50 похож на Galaxy S10 Plus, так как у него в экране имеется такой вырез для двойной фронтальной камеры. Такое решение позволяет сильно уменьшить верхнюю рамку, а значит телефон становится заметно компактнее. Корпус состоит из премиальных материалов алюминия и стекла. Передняя панель защищена закаленным стеклом Gorilla Glass 5, которое характеризуется отличной стойкостью к царапинам.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Смартфон построен на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 765G среднего ценового сегмента. За счет увеличенной частоты работы графического ускорителя, Realme X50 тянет все игры на максимальных или высоких настройках графики.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|ColorOS 7
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
На задней спинке имеется 4 объектива, главный из которых обладает разрешением 64 МП. Если нужны качественные фотографии в условиях слабого освещения, тогда лучше использовать его. Второй модуль на 12 МП предназначен для двукратного приближения объектов, а остальные на 8 и 2 МП для сверхширокоугольной и макросъемки соответственно.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|24
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол