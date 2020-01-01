На задней спинке имеется 4 объектива, главный из которых обладает разрешением 64 МП. Если нужны качественные фотографии в условиях слабого освещения, тогда лучше использовать его. Второй модуль на 12 МП предназначен для двукратного приближения объектов, а остальные на 8 и 2 МП для сверхширокоугольной и макросъемки соответственно.