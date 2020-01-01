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Oppo Realme X50

Oppo Realme X50
Дисплей
79
Производительность
62
Батарея
84
Камера
71
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей с тонкими рамками
  • Функциональная камера с 2-кратным приближением
  • Построен на быстром процессоре Qualcomm
  • Двойная фронтальная камера
  • Много памяти в базовой модели
  • Быстро заряжается от комплектного зарядного устройства
  • Нельзя расширить объем встроенного накопителя
  • Используется обычный сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X50
79

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme X50
Инфо
Высота 163.8 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 202 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.9%

Oppo Realme X50 похож на Galaxy S10 Plus, так как у него в экране имеется такой вырез для двойной фронтальной камеры. Такое решение позволяет сильно уменьшить верхнюю рамку, а значит телефон становится заметно компактнее. Корпус состоит из премиальных материалов алюминия и стекла. Передняя панель защищена закаленным стеклом Gorilla Glass 5, которое характеризуется отличной стойкостью к царапинам.

62

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми X50 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2926
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7063
Geekbench 5 (одноядерный)
623
Geekbench 5 (многоядерный)
1989
AnTuTu Benchmark 7
284791
AnTuTu Benchmark 8
268035

Смартфон построен на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 765G среднего ценового сегмента. За счет увеличенной частоты работы графического ускорителя, Realme X50 тянет все игры на максимальных или высоких настройках графики.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7
84

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme X50
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

На задней спинке имеется 4 объектива, главный из которых обладает разрешением 64 МП. Если нужны качественные фотографии в условиях слабого освещения, тогда лучше использовать его. Второй модуль на 12 МП предназначен для двукратного приближения объектов, а остальные на 8 и 2 МП для сверхширокоугольной и макросъемки соответственно.

83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 24
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
47

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X50 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme X50

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (32 голосов)

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