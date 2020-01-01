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Oppo Realme X50 Pro

Oppo Realme X50 Pro
Дисплей
81
Производительность
93
Батарея
77
Камера
76
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый AMOLED-дисплей
  • Премиальный процессор Snapdragon 865
  • 64-мегапиксельная камера с 2-кратным увеличением
  • Есть вариант с 12 ГБ оперативной памяти
  • Нет привычного порта для 3.5 мм наушников
  • Отсутствует оптическая стабилизация изображения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X50 Про
81

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
632 нит

Oppo Realme X50 Pro получит 90-герцовый дисплей, который обеспечивает превосходную плавность работы интерфейса. Он сертифицирован по стандарту HDR10+, поэтому контрастность и цветопередача отличные.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme X50 Pro
Инфо
Высота 159 мм
Ширина 74.2 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
93

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми X50 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
898
Geekbench 5 (многоядерный)
3197
AnTuTu Benchmark 8
588228
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 29 ГБ
77

Батарея

Характеристики
Объем 4200 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:35 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperDart Flash Charge (100% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:40 ч.
Время просмотра видео
17:20 ч.
Время разговора (3G)
22:27 ч.

Батарея на 4200 мАч способна зарядиться на 100% за 35 минут. Это возможно благодаря комплектному адаптеру питания мощностью 65 Ватт.

76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme X50 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung GW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера имеет оптическое увеличение. Оно позволяет в 2 раза приблизить объект без потери качества фотографии. Недостатком Realme X50 Pro является отсутствие оптической стабилизации, которая необходима для съемки в движении.

90

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 24
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100) - Global
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme X50 Pro

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (12 голосов)

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