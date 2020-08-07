Oppo Realme X7 выглядит современно благодаря круглому вырезу в дисплее, который находится в левом верхнем углу и не мешает пользоваться смартфоном. Это 60-герцовая панель, не отличающаяся плавностью работы. С другой стороны, это AMOLED-экран с отличной контрастностью и четкостью.