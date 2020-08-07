Oppo Realme X7
Дисплей
74
Производительность
60
Батарея
85
Камера
61
Итоговая оценка
68
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-экран не вызывает вопросов – плотностью пикселей высокая
- Быстрый 7-нанометровый процессор
- Есть сверхширокоугольная и макросъемка
- Аккумулятор заряжается всего за 1 час
- Камера без оптической стабилизации
- Нет места под карту памяти и 3.5 мм аудиоразъема
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X7
74
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.6%
52
Дизайн и корпус
|Высота
|160.9 мм
|Ширина
|74.4 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый, Радужный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
Oppo Realme X7 выглядит современно благодаря круглому вырезу в дисплее, который находится в левом верхнем углу и не мешает пользоваться смартфоном. Это 60-герцовая панель, не отличающаяся плавностью работы. С другой стороны, это AMOLED-экран с отличной контрастностью и четкостью.
60
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 800U 5G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
589
Geekbench 5 (многоядерный)
1721
AnTuTu Benchmark 8
329937
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 8 - 117 место
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
85
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
61
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5184 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.7"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
4 объектива основной камеры способны обеспечить широкий функционал, включая сверхширокоугольную и макросъемку. Качество фотографий на приличном уровне, но не хватает оптической стабилизации. 32-мегапиксельная камера спереди тоже оказалась неплохой, хотя автофокус отсутствует.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA: 850/900/2100
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
|Поддержка 5G
|Да
47
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X7 могут отличаться в зависимости от региона.