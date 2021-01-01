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Oppo Realme X7 Max

Oppo Realme X7 Max
Дисплей
91
Производительность
98
Батарея
81
Камера
66
Итоговая оценка
83
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий и контрастный Super AMOLED дисплей с частотой 120 Гц
  • Камера на 64 МП с хорошей детализацией и мощной вспышкой
  • 50-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Поддерживается реверсивная зарядка других устройств
  • Камера без оптического стабилизатора
  • Нет места под карты расширения памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X7 Max
91

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Dragontrail
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1018 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme X7 Max
Высота 158.5 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 179 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
98

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми X7 Max и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
947
Geekbench 5 (многоядерный)
3431
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Realme UI 2.0
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут)
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme X7 Max
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 19
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G сети B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/B34/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X7 Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme X7 Max

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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