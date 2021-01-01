Oppo Realme X7 Max Дисплей 91 Производительность 98 Батарея 81 Камера 66 Итоговая оценка 83 Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий и контрастный Super AMOLED дисплей с частотой 120 Гц

Камера на 64 МП с хорошей детализацией и мощной вспышкой

50-ваттный адаптер питания идет в комплекте

Поддерживается реверсивная зарядка других устройств Камера без оптического стабилизатора

Нет места под карты расширения памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X7 Max

91 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Dragontrail Соотношение экрана к корпусу 85.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1018 нит

65 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme X7 Max Высота 158.5 мм Ширина 73.3 мм Толщина 8.4 мм Вес 179 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Черный, Аврора Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.9%

98 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми X7 Max и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1200 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 947 Geekbench 5 (многоядерный) 3431

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Realme UI 2.0

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 50 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут)

66 Камеры Спецификации и тестирование камер Realme X7 Max Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9280 x 6920 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 19 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (50 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Защитная пленка на экране

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X7 Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme X7 Max