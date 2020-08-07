Oppo Realme X7 Pro гордится своим 120-герцовым дисплеем, выделяющийся очень плавно картинкой. Кроме этого, у него большое разрешение и тонкие рамки, что благодаря чему соотношение экрана к корпусу составляет солидные 85.8%. Вырез в левом верхнем углу круглой формы не бросается в глаза.