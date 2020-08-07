Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Realme X7 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Realme X7 Pro

Oppo Realme X7 Pro
Дисплей
86
Производительность
81
Батарея
87
Камера
64
Итоговая оценка
77
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет отличную частоту обновления 120 Гц
  • Процессор MediaTek работает быстро – оперативной памяти предостаточно
  • Камера снимает 4K при 60 кадрах в секунду
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей
  • Заряжается всего за полчаса
  • Не хватает хорошей оптической стабилизации
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствует место под MicroSD-карту

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X7 Про
86

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.8%

Oppo Realme X7 Pro гордится своим 120-герцовым дисплеем, выделяющийся очень плавно картинкой. Кроме этого, у него большое разрешение и тонкие рамки, что благодаря чему соотношение экрана к корпусу составляет солидные 85.8%. Вырез в левом верхнем углу круглой формы не бросается в глаза.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme X7 Pro
Высота 160.8 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Радужный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.8%
81

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми X7 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1000 Plus
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A77
Кэш L3 0.512 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
GPU-ядер 9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
784
Geekbench 5 (многоядерный)
2749
AnTuTu Benchmark 8
498607
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Realme UI 1.0
87

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч.

Батарея на 4500 мАч заряжает буквально за 30 минут, но это благодаря комплектному зарядному адаптеру на 65 Вт. Из минусов можно выделить отсутствие беспроводной зарядки, хотя быстрая проводная частично его перекрывает.

64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme X7 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3456
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.7"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Сверхширокоугольная камера с углом охвата 119 градусов снимает нормально, но отсутствие автофокуса дает о себе знать. Небольшое значение апертуры тоже негативно сказывается на качестве. Макрообъектив позволит сделать хороший снимок вблизи объекта, портретная съемка работает почти без нюансов.

85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA 850/900/2100
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Да
66

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme X7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme X7 Pro

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Realme X2 Pro или X7 Pro
2. Xiaomi Poco F2 Pro или Oppo Realme X7 Pro
3. Oppo Reno 4 или Realme X7 Pro
4. Oppo Realme X3 или X7 Pro
5. Vivo X50 Pro или Oppo Realme X7 Pro
6. Xiaomi Poco X3 NFC или Oppo Realme X7 Pro
7. Oppo Realme 7 Pro или X7 Pro
8. Xiaomi Redmi K30 Ultra или Oppo Realme X7 Pro
9. Oppo Realme X7 или X7 Pro

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях