Oppo Realme X7 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран имеет отличную частоту обновления 120 Гц
- Процессор MediaTek работает быстро – оперативной памяти предостаточно
- Камера снимает 4K при 60 кадрах в секунду
- Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей
- Заряжается всего за полчаса
- Не хватает хорошей оптической стабилизации
- Нет беспроводной зарядки
- Отсутствует место под MicroSD-карту
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми X7 Про
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.8%
Oppo Realme X7 Pro гордится своим 120-герцовым дисплеем, выделяющийся очень плавно картинкой. Кроме этого, у него большое разрешение и тонкие рамки, что благодаря чему соотношение экрана к корпусу составляет солидные 85.8%. Вырез в левом верхнем углу круглой формы не бросается в глаза.
Дизайн и корпус
|Высота
|160.8 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый, Радужный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1000 Plus
|Макс. частота
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A77
|Кэш L3
|0.512 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|GPU-ядер
|9
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Realme UI 1.0
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
Батарея на 4500 мАч заряжает буквально за 30 минут, но это благодаря комплектному зарядному адаптеру на 65 Вт. Из минусов можно выделить отсутствие беспроводной зарядки, хотя быстрая проводная частично его перекрывает.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|5184 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.7"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Сверхширокоугольная камера с углом охвата 119 градусов снимает нормально, но отсутствие автофокуса дает о себе знать. Небольшое значение апертуры тоже негативно сказывается на качестве. Макрообъектив позволит сделать хороший снимок вблизи объекта, портретная съемка работает почти без нюансов.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA 850/900/2100
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя