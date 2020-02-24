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Oppo Realme XT

Oppo Realme XT
Дисплей
68
Производительность
46
Батарея
76
Камера
80
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • sAMOLED-экран с высоким разрешением
  • Многофункциональная камера
  • Современный чипсет с быстрым LTE-модемом
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Нет беспроводной зарядки
  • Есть вырез в дисплее – иногда может отвлекать

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми ХТ
68

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Oppo Realme XT гордится дисплеем Super AMOLED со встроенным в него оптическим сенсором отпечатков пальцев. Претензий к нему нет, поскольку не доставляет никаких неудобств во время эксплуатации телефона. Сама панель, обладая разрешением 2340 на 1080 пикселей, тоже вызывает только положительные эмоции.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Realme XT
Инфо
Высота 158.7 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
46

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми ХТ и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 712
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1884
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6048
Geekbench 5 (одноядерный)
404
Geekbench 5 (многоядерный)
1484
AnTuTu Benchmark 7
183763
AnTuTu Benchmark 8
214928
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
Размер системы из коробки 10 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:28 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:03 ч.
Время просмотра видео
16:33 ч.
Время разговора (3G)
30:53 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер Realme XT
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тут есть 4 объектива основной камеры, и помимо полезной сверхширокоугольной оптики, можно пользоваться макро-камерой. Также есть портретный модуль, который позволяет создавать качественные кадры с размытым задним фоном. Фронталка вполне стандартная на 16 МП не впечатляет четкостью снимков, но и не разочаровывает.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
89 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme XT могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Realme XT

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (182 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Александр 20 мая 2020 07:37
Это именно та модель современного смартфона, которая меня устраивает по всем параметрам, отсуствие беспроводной зарядки ставить в минус-это блажь, он настолько быстро заряжается, что едва ли успеешь пообедать. Работает быстро как пуля. Фото снимает на высоте, особенно порадовали ночные снимки в обычном режиме, не ожидал такой четкости. К тому же удобства прибавляет присутствие nfc. Браво, Realme!
+6 Ответить
Артем 24 февраля 2020 09:51
Отличная модель телефона за свои деньги, при активном использовании зарядку держит два дня, безрамочный экран, разблокировка по отпечатку пальца на сенсоре, удобный для работы.
+5 Ответить
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