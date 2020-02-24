Тесты дисплея

Oppo Realme XT гордится дисплеем Super AMOLED со встроенным в него оптическим сенсором отпечатков пальцев. Претензий к нему нет, поскольку не доставляет никаких неудобств во время эксплуатации телефона. Сама панель, обладая разрешением 2340 на 1080 пикселей, тоже вызывает только положительные эмоции.