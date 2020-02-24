Oppo Realme XT
Дисплей
68
Производительность
46
Батарея
76
Камера
80
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- sAMOLED-экран с высоким разрешением
- Многофункциональная камера
- Современный чипсет с быстрым LTE-модемом
- Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
- Нет беспроводной зарядки
- Есть вырез в дисплее – иногда может отвлекать
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми ХТ
68
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
Oppo Realme XT гордится дисплеем Super AMOLED со встроенным в него оптическим сенсором отпечатков пальцев. Претензий к нему нет, поскольку не доставляет никаких неудобств во время эксплуатации телефона. Сама панель, обладая разрешением 2340 на 1080 пикселей, тоже вызывает только положительные эмоции.
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Дизайн и корпус
|Высота
|158.7 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
46
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 712
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1884
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6048
Geekbench 5 (одноядерный)
404
Geekbench 5 (многоядерный)
1484
AnTuTu Benchmark 7
183763
AnTuTu Benchmark 8
214928
Список смартфонов в AnTuTu - 187 место
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|10 ГБ
76
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:28 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:03 ч.
Время просмотра видео
16:33 ч.
Время разговора (3G)
30:53 ч.
Рейтинг времени автономной работы - 70 место
80
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тут есть 4 объектива основной камеры, и помимо полезной сверхширокоугольной оптики, можно пользоваться макро-камерой. Также есть портретный модуль, который позволяет создавать качественные кадры с размытым задним фоном. Фронталка вполне стандартная на 16 МП не впечатляет четкостью снимков, но и не разочаровывает.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
89 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Realme XT могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Oppo Realme XT
Оценка пользователей
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