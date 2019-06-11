Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Reno: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Reno

Oppo Reno
Дисплей
66
Производительность
44
Батарея
74
Камера
60
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Обладает шикарным экраном с естественной цветопередачей
  • Недорогой, учитывая комплектацию и дизайн
  • Очень функциональный
  • Выезжающая фронтальная камера с защитой от падений
  • Отлично фотографирует
  • Долговечность под вопросом
  • Специфическая оболочка Android
  • Отсутствует оптический стабилизатор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено
66

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.69%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno
Инфо
Высота 156.6 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 9 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный графит, Лазурный океан
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.69%

Oppo Reno получил настолько интересный дизайн, что его даже не хочется помещать в чехол. Фронтальная камера выезжает из верхней грани очень плавно благодаря качественному механизму. Чтобы он не повредился в результате падения, производитель предусмотрел специальную защиту. В России продается два варианта расцветки корпуса, но только Лазурный океан привлекает особое внимание.

44

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1711
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5808
Geekbench 5 (одноядерный)
388
Geekbench 5 (многоядерный)
1498
AnTuTu Benchmark 7
136733
AnTuTu Benchmark 8
173985
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
74

Батарея

Характеристики
Объем 3765 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo Reno
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тыловая камера хоть и лишена оптического зума и стабилизатора, но делает хорошие снимки. Для улучшения качества селфи-фотографий производитель предусмотрел настраиваемую вспышку, которая выезжает вместе с объективом камеры. Сильно помогает искусственный интеллект, который выступает в качестве помощника. Он в автоматическом режиме подбирает настройки для лучшей съемки в зависимости от условий, и это у него хорошо получается.

79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.11 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка (нанесена)
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo Reno могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (15 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Варя 11 июня 2019 14:59
Симпатичный,да и камера хорошая, снимки яркие и четкие
0 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях