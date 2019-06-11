Тыловая камера хоть и лишена оптического зума и стабилизатора, но делает хорошие снимки. Для улучшения качества селфи-фотографий производитель предусмотрел настраиваемую вспышку, которая выезжает вместе с объективом камеры. Сильно помогает искусственный интеллект, который выступает в качестве помощника. Он в автоматическом режиме подбирает настройки для лучшей съемки в зависимости от условий, и это у него хорошо получается.