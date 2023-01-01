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Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
  • Дисплей: 6.74" AMOLED - 1240 x 2772
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (50 MP + 64 MP + 8 MP)
  • Батарея: 4700 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 194 г.

Обзор

Дисплей
93
Камера
83
Производительность
69
Игры
91*
Батарея
91*
Коммуникации
80
Итоговая оценка
81*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Камера с 3-кратным оптическим зумом и отдельным оптическим
  • Яркий экран, обладающий низким уровнем мерцания
  • Нет нареканий на производительность – процессор и память работают быстро
  • Батарея не маленькая и от 100-ваттного адаптера заряжается быстро
  • Отсутствуют вход для наушников 3.5 мм, а также поддержка microSD-карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.74 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 450 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
Высота 162.9 мм
Ширина 74 мм
Толщина 8.28 мм
Вес 194 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.6%

Производительность

Все характеристики чипа Oppo Reno 10 Pro Plus 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1065
Geekbench 5 (многоядерный)
3656
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13.1

Батарея

Объем 4700 мАч
Макс. мощность зарядки 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 10 Pro Plus 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 64 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.5
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 3680
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66/38/39/40/41
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 10 Pro Plus 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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