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Oppo Reno 10x zoom

Oppo Reno 10x zoom
Дисплей
65
Производительность
80
Батарея
83
Камера
82
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Камера 10-кратным гибридным зумом
  • Обладает оригинальным внешним видом
  • Встроенный в экран сенсор отпечатков пальцев
  • Построен на топовом аппаратном обеспечении
  • Быстро заряжается
  • Отсутствует влагозащита
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема и адаптера в коробке с телефоном
  • Ограниченные возможности записи видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 10x зум
65

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.8%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
440 нит

Oppo Reno 10x zoom получил AMOLED-экран с высоким разрешением, поэтому не удастся рассмотреть пиксели, даже если приглядываться. Панель лишена каких-либо вырезов или отверстий, за счет чего улучшается опыт взаимодействия.

59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 10x zoom
Инфо
Высота 162 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 210 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.8%
80

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 10x зум и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3506
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11079
Geekbench 5 (одноядерный)
705
Geekbench 5 (многоядерный)
2471
AnTuTu Benchmark 7
382740
AnTuTu Benchmark 8
429264
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
Размер системы из коробки 15.9 ГБ

Reno 10x zoom работает на программном обеспечении, которое использует машинное обучение для управления приложения в фоне. Оно анализирует двухнедельную активность, и на основе результатов приостанавливает их работу. Так экономятся ресурсы, а значит улучшается быстродействие и автономность.

83

Батарея

Характеристики
Объем 4065 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:19 ч.
Время просмотра видео
19:58 ч.
Время разговора (3G)
36:24 ч.
82

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 10x zoom
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 MP + 8 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 130 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Oppo Reno 10x zoom от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
125
Качества видео
100
Итоговая оценка камеры
116

В телефоне есть тройная основная камера, достоинством которой является 10-кратный гибридный зум. Он приближает объекты практически без потерь качества изображения. Картинка остается четкой благодаря оптическому стабилизатору, который также сильно помогает в съемке видео. В интерфейсе приложения не хватает отдельной кнопки для переключения в режим 5x.

79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 15
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 2000
3G сети UMTS 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 2000
79

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
79 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для тела 1.49 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (20 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 10x zoom могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 10x zoom

FAQ - Ответы на частые вопросы

Удобно ли пользоваться сканером лица на Oppo Reno 10x zoom?

- Смартфон получил функцию разблокировки экрана по лицу, однако в приоритете датчик отпечатков. Сканер лица активируется, если не удается разблокировать экран при помощи пальца. Из-за выезжащией фронтальной камеры создается задержка около одной секунды, прежде чем Reno 10x zoom “увидит” ваше лицо. Поэтому, сканером лица не так удобно пользоваться, как датчиком отпечатков пальцев.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (15 голосов)

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