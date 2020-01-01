Oppo Reno 10x zoom
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Камера 10-кратным гибридным зумом
- Обладает оригинальным внешним видом
- Встроенный в экран сенсор отпечатков пальцев
- Построен на топовом аппаратном обеспечении
- Быстро заряжается
- Отсутствует влагозащита
- Нет 3.5 мм аудиоразъема и адаптера в коробке с телефоном
- Ограниченные возможности записи видео
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|86.8%
|Особенности
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Oppo Reno 10x zoom получил AMOLED-экран с высоким разрешением, поэтому не удастся рассмотреть пиксели, даже если приглядываться. Панель лишена каких-либо вырезов или отверстий, за счет чего улучшается опыт взаимодействия.
Дизайн и корпус
|Высота
|162 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|9.3 мм
|Вес
|210 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|15.9 ГБ
Reno 10x zoom работает на программном обеспечении, которое использует машинное обучение для управления приложения в фоне. Оно анализирует двухнедельную активность, и на основе результатов приостанавливает их работу. Так экономятся ресурсы, а значит улучшается быстродействие и автономность.
Батарея
|Объем
|4065 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC Flash Charge (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 13 MP + 8 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 130 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Oppo Reno 10x zoom от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
В телефоне есть тройная основная камера, достоинством которой является 10-кратный гибридный зум. Он приближает объекты практически без потерь качества изображения. Картинка остается четкой благодаря оптическому стабилизатору, который также сильно помогает в съемке видео. В интерфейсе приложения не хватает отдельной кнопки для переключения в режим 5x.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 2000
|3G сети
|UMTS 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 / 2000
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для тела
|1.49 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (20 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Oppo Reno 10x zoom
FAQ - Ответы на частые вопросы
Удобно ли пользоваться сканером лица на Oppo Reno 10x zoom?
- Смартфон получил функцию разблокировки экрана по лицу, однако в приоритете датчик отпечатков. Сканер лица активируется, если не удается разблокировать экран при помощи пальца. Из-за выезжащией фронтальной камеры создается задержка около одной секунды, прежде чем Reno 10x zoom “увидит” ваше лицо. Поэтому, сканером лица не так удобно пользоваться, как датчиком отпечатков пальцев.