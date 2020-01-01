Удобно ли пользоваться сканером лица на Oppo Reno 10x zoom?

- Смартфон получил функцию разблокировки экрана по лицу, однако в приоритете датчик отпечатков. Сканер лица активируется, если не удается разблокировать экран при помощи пальца. Из-за выезжащией фронтальной камеры создается задержка около одной секунды, прежде чем Reno 10x zoom “увидит” ваше лицо. Поэтому, сканером лица не так удобно пользоваться, как датчиком отпечатков пальцев.