Стоит ли менять оригинальный Oppo Reno на новый Reno2?

- Новая модель стала больше, имеет 8 ГБ оперативной памяти, а не 6 и там появилась оптическая стабилизация изображения. Более того, вы можете установить карту памяти до 256 ГБ, однако вам придется отказаться от второй сим-карты. Что еще интереснее, основная камера получила 4 объектива, а значит она способна на больше. Мы пришли к выводу, что стоит обновить смартфон лишь потому, что новая модель обзавелась лучшей камерой.