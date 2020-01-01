Oppo Reno 2
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Узнаваемый дизайн и хорошее качество сборки
- Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
- Удачно подобранные сенсоры камеры – снимает достойно
- Процессор обеспечивает производительность выше среднего уровня
- Нет влагозащиты – телефон наверняка не переживет попадания в воду
- Наблюдаются проблемы с системой стабилизации видео
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Невыразительная работа кнопок регулировки громкости
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|86.08%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160 мм
|Ширина
|74.3 мм
|Толщина
|9.5 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Oppo Reno2 получил оригинальный дизайн, выделяющий его среди других моделей. Дисплей лишен вырезов или отверстий, а фронтальная камера элегантно выезжает из верхней части корпуса. Сканер отпечатков пальцев поместили в дисплей, а значит пользователь получит наилучший способ подтверждения своей личности. Серьезным недостатком является отсутствие влагозащиты.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Он работает на одном из самых быстрых процессоров среднего класса. Snapdragon 730G позволяет играть в любые современные игры и не сталкиваться с падением качества картинки, особенно после длительного использования. 8 ГБ оперативной памяти в базе более чем достаточно, и 128 или 256 ГБ внутреннего накопителя хватит практически всем.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|26 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC Flash Charge 3.0 (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|116°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 0 MP + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4992 x 3190
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.89 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.03 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Oppo Reno 2
FAQ - Ответы на частые вопросы
Стоит ли менять оригинальный Oppo Reno на новый Reno2?
- Новая модель стала больше, имеет 8 ГБ оперативной памяти, а не 6 и там появилась оптическая стабилизация изображения. Более того, вы можете установить карту памяти до 256 ГБ, однако вам придется отказаться от второй сим-карты. Что еще интереснее, основная камера получила 4 объектива, а значит она способна на больше. Мы пришли к выводу, что стоит обновить смартфон лишь потому, что новая модель обзавелась лучшей камерой.
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