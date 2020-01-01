Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Reno 2: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Reno 2

Oppo Reno 2
Дисплей
70
Производительность
56
Батарея
79
Камера
75
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Узнаваемый дизайн и хорошее качество сборки
  • Встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев
  • Удачно подобранные сенсоры камеры – снимает достойно
  • Процессор обеспечивает производительность выше среднего уровня
  • Нет влагозащиты – телефон наверняка не переживет попадания в воду
  • Наблюдаются проблемы с системой стабилизации видео
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Невыразительная работа кнопок регулировки громкости

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 2
70

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.08%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
501 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 2
Инфо
Высота 160 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 9.5 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.08%

Oppo Reno2 получил оригинальный дизайн, выделяющий его среди других моделей. Дисплей лишен вырезов или отверстий, а фронтальная камера элегантно выезжает из верхней части корпуса. Сканер отпечатков пальцев поместили в дисплей, а значит пользователь получит наилучший способ подтверждения своей личности. Серьезным недостатком является отсутствие влагозащиты.

56

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2533
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6905
Geekbench 5 (одноядерный)
533
Geekbench 5 (многоядерный)
1621
AnTuTu Benchmark 7
215561
AnTuTu Benchmark 8
260356

Он работает на одном из самых быстрых процессоров среднего класса. Snapdragon 730G позволяет играть в любые современные игры и не сталкиваться с падением качества картинки, особенно после длительного использования. 8 ГБ оперативной памяти в базе более чем достаточно, и 128 или 256 ГБ внутреннего накопителя хватит практически всем.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
Размер системы из коробки 26 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 3.0 (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:12 ч.
Время просмотра видео
20:31 ч.
Время разговора (3G)
31:51 ч.
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116°
Количество объективов 4 (48 МП + 0 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4992 x 3190
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 15
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
66.4 дБ
Музыка
70.6 дБ
Звонок
81.2 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.89 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 2

FAQ - Ответы на частые вопросы

Стоит ли менять оригинальный Oppo Reno на новый Reno2?

- Новая модель стала больше, имеет 8 ГБ оперативной памяти, а не 6 и там появилась оптическая стабилизация изображения. Более того, вы можете установить карту памяти до 256 ГБ, однако вам придется отказаться от второй сим-карты. Что еще интереснее, основная камера получила 4 объектива, а значит она способна на больше. Мы пришли к выводу, что стоит обновить смартфон лишь потому, что новая модель обзавелась лучшей камерой.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (35 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях