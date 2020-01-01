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Oppo Reno 2 Z

Oppo Reno 2 Z
Дисплей
73
Производительность
50
Батарея
75
Камера
64
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный экран, который защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5
  • Сканер отпечатков встроен в дисплей
  • Батарея относительно небольшая, но быстро заряжается
  • 8 Гб оперативной памяти в базовой конфигурации
  • Передняя камера выезжает из корпуса
  • Экран имеет стандартную частоту обновления
  • Процессор характеризуется невысокой производительностью

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 2 Z
73

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.1%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
605 нит

Oppo Reno 2 Z не ограничили красивым внешним видом, у него приятный для глаз экран AMOLED с высоким соотношением к корпусу. Это означает, что рамки смартфона весьма тонкие, но главной фишкой является встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, как на премиальных моделях.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 2 Z
Инфо
Высота 161.8 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
91.1%
50

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 2 Z и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P90
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GM9446
Частота GPU 970 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2010
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6195
Geekbench 5 (одноядерный)
410
Geekbench 5 (многоядерный)
1549
AnTuTu Benchmark 8
220680
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 6.1
Размер системы из коробки 20 ГБ
75

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:33 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 2 Z
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", https://oppo.ru/reno2-z/ (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI846 (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M0 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Передняя камера прячется в верхней части корпуса, и по необходимости выезжает. Она делает приличного качества фотографии. Съемка в движении не доставляет большого удовольствия, поскольку стабилизация работает не всегда хорошо. Основная камера делает отличные широкоугольные и сверхширокоугольные с углом охвата 119 градусов. Видеосъемку можно назвать неплохой, но в движении проявляются недостатки из-за отсутствия оптического стабилизатора.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/8
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Защитная пленка (нанесена)
- Скрепка для извлечения SIM
- Документация
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 2 Z могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 2 Z

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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