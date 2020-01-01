Oppo Reno 2 Z
Дисплей
73
Производительность
50
Батарея
75
Камера
64
Итоговая оценка
66
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный экран, который защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5
- Сканер отпечатков встроен в дисплей
- Батарея относительно небольшая, но быстро заряжается
- 8 Гб оперативной памяти в базовой конфигурации
- Передняя камера выезжает из корпуса
- Экран имеет стандартную частоту обновления
- Процессор характеризуется невысокой производительностью
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 2 Z
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Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|91.1%
|Особенности
|- Always-On Display
Максимальная яркость
605 нит
Oppo Reno 2 Z не ограничили красивым внешним видом, у него приятный для глаз экран AMOLED с высоким соотношением к корпусу. Это означает, что рамки смартфона весьма тонкие, но главной фишкой является встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, как на премиальных моделях.
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Дизайн и корпус
|Высота
|161.8 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
91.1%
50
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P90
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GM9446
|Частота GPU
|970 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2010
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6195
Geekbench 5 (одноядерный)
410
Geekbench 5 (многоядерный)
1549
AnTuTu Benchmark 8
220680
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|ColorOS 6.1
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
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Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:33 ч.
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Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", https://oppo.ru/reno2-z/ (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI846 (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", OmniVision OV02A1B (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M0 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Передняя камера прячется в верхней части корпуса, и по необходимости выезжает. Она делает приличного качества фотографии. Съемка в движении не доставляет большого удовольствия, поскольку стабилизация работает не всегда хорошо. Основная камера делает отличные широкоугольные и сверхширокоугольные с углом охвата 119 градусов. Видеосъемку можно назвать неплохой, но в движении проявляются недостатки из-за отсутствия оптического стабилизатора.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA 1/5/8
|4G сети
|LTE 1/3/5/8
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Защитная пленка (нанесена)
- Скрепка для извлечения SIM
- Документация
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 2 Z могут отличаться в зависимости от региона.