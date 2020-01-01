Передняя камера прячется в верхней части корпуса, и по необходимости выезжает. Она делает приличного качества фотографии. Съемка в движении не доставляет большого удовольствия, поскольку стабилизация работает не всегда хорошо. Основная камера делает отличные широкоугольные и сверхширокоугольные с углом охвата 119 градусов. Видеосъемку можно назвать неплохой, но в движении проявляются недостатки из-за отсутствия оптического стабилизатора.