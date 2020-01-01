Oppo Reno 3
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный AMOLED-экран
- Неплохая камера со сверхширокоугольной оптикой
- С обеих сторон стекло Corning Gorilla Glass 5
- Быстрая заряда на 30 Ватт
- Нет оптического приближения объектов
- Среднее качество звука
- Достаточно высокая цена
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Oppo Reno 3 получил большой дисплей, который имеет каплевидный вырез для передней камеры. Такое решение практически полностью лишено недостатков, но встречается оно на 90% современных устройств. Зато панель имеет тонкие рамки, большие углы обзора и приемлемую цветопередачу.
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|Ширина
|73.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|170 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P90
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A77), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC7
|GPU-ядер
|7
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Reno 3 является первым смартфоном, построенным на процессоре MediaTek Helio P90. Его производительности хватает для игр, но у вас не получится поиграть на максимальных настройках графики.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|4025 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|44 мегапикселя
|Разрешение фото
|7680 x 5760
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Камера получилась достаточно простой, учитывая отсутствие оптического приближения. Вместо него производитель добавил монохромный модуль, который давно стал неактуальным. Главным достоинством является сверхширокоугольная оптика, позволяющая захватить больше объектов, чем обычная.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|24
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Звук – не самая важная составляющая современного смартфона, а учитывая бюджет этой модели, производителю пришлось сэкономить на этом. Здесь имеется только один динамик, через который можно слушать музыку, и звучит он вполне стандартно.
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для тела
|0.716 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Гарнитура
Цены на Oppo Reno 3
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