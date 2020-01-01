Главная > Смартфоны Oppo > Oppo Reno 3: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo Reno 3

Oppo Reno 3
Дисплей
70
Производительность
59
Батарея
82
Камера
83
Итоговая оценка
74
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный AMOLED-экран
  • Неплохая камера со сверхширокоугольной оптикой
  • С обеих сторон стекло Corning Gorilla Glass 5
  • Быстрая заряда на 30 Ватт
  • Нет оптического приближения объектов
  • Среднее качество звука
  • Достаточно высокая цена

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 3
70

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Oppo Reno 3 получил большой дисплей, который имеет каплевидный вырез для передней камеры. Такое решение практически полностью лишено недостатков, но встречается оно на 90% современных устройств. Зато панель имеет тонкие рамки, большие углы обзора и приемлемую цветопередачу.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 3
Инфо
Высота 160.2 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 170 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83%
59

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P90
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A77), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC7
GPU-ядер 7
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2841
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7614
Geekbench 5 (одноядерный)
408
Geekbench 5 (многоядерный)
1528
AnTuTu Benchmark 8
334740

Reno 3 является первым смартфоном, построенным на процессоре MediaTek Helio P90. Его производительности хватает для игр, но у вас не получится поиграть на максимальных настройках графики.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7
Размер системы из коробки 14 ГБ
82

Батарея

Характеристики
Объем 4025 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
83

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 7680 x 5760
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Камера получилась достаточно простой, учитывая отсутствие оптического приближения. Вместо него производитель добавил монохромный модуль, который давно стал неактуальным. Главным достоинством является сверхширокоугольная оптика, позволяющая захватить больше объектов, чем обычная.

93

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 24
2G сети GSM 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Звук – не самая важная составляющая современного смартфона, а учитывая бюджет этой модели, производителю пришлось сэкономить на этом. Здесь имеется только один динамик, через который можно слушать музыку, и звучит он вполне стандартно.

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для тела 0.716 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Гарнитура
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 3

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (31 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях