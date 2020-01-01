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Oppo Reno 3 Pro

Oppo Reno 3 Pro
Дисплей
79
Производительность
63
Батарея
79
Камера
74
Итоговая оценка
75
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Изогнутый по краям дисплей AMOLED
  • Есть двукратный оптический зум
  • Звук Dolby Atmos
  • Большой объем встроенной памяти
  • Быстро заряжается
  • Нет аудиоразъема для наушников
  • Не поддерживает карт памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 3 Pro
79

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
543 нит
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 3 Pro
Инфо
Высота 159.4 мм
Ширина 72.4 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.7%

Смартфон выглядит строго, обладая изогнутый по бокам дисплей с круглым вырезом в дисплее для фронтальной камеры. Последняя особенность не мешает с комфортом пользоваться устройством. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей и работает быстро практически без ошибок.

63

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 3 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядра по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2782
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7302
Geekbench 5 (одноядерный)
605
Geekbench 5 (многоядерный)
1815
AnTuTu Benchmark 7
246261
AnTuTu Benchmark 8
324804
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7
Размер системы из коробки 30 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 4020 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:13 ч.
Время просмотра видео
16:11 ч.
Время разговора (3G)
29:33 ч.
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 3 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 4 (48 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера снимает отлично, особенно главный модуль на 48 МП и телеобъектив на 13 МП. Сверхширокоугольная тоже хорошая, но она требует лучшего освещения.

94

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 24
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.82 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Гарнитура
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 3 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (24 голосов)

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