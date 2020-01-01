Oppo Reno 3 Pro
Дисплей
79
Производительность
63
Батарея
79
Камера
74
Итоговая оценка
75
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Изогнутый по краям дисплей AMOLED
- Есть двукратный оптический зум
- Звук Dolby Atmos
- Большой объем встроенной памяти
- Быстро заряжается
- Нет аудиоразъема для наушников
- Не поддерживает карт памяти MicroSD
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 3 Pro
79
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
543 нит
55
Дизайн и корпус
|Высота
|159.4 мм
|Ширина
|72.4 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|171 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
89.7%
Смартфон выглядит строго, обладая изогнутый по бокам дисплей с круглым вырезом в дисплее для фронтальной камеры. Последняя особенность не мешает с комфортом пользоваться устройством. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей и работает быстро практически без ошибок.
63
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|1 ядра по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2782
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7302
Geekbench 5 (одноядерный)
605
Geekbench 5 (многоядерный)
1815
AnTuTu Benchmark 7
246261
AnTuTu Benchmark 8
324804
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu - 110 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|30 ГБ
79
Батарея
|Объем
|4020 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:13 ч.
Время просмотра видео
16:11 ч.
Время разговора (3G)
29:33 ч.
Рейтинг смартфонов по автономности - 63 место
74
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 13 MP + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера снимает отлично, особенно главный модуль на 48 МП и телеобъектив на 13 МП. Сверхширокоугольная тоже хорошая, но она требует лучшего освещения.
94
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|24
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.82 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Гарнитура
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.