Смартфон выглядит строго, обладая изогнутый по бокам дисплей с круглым вырезом в дисплее для фронтальной камеры. Последняя особенность не мешает с комфортом пользоваться устройством. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей и работает быстро практически без ошибок.