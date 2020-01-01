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Oppo Reno 4

Oppo Reno 4
Дисплей
75
Производительность
58
Батарея
82
Камера
65
Итоговая оценка
71
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-панель с эталонной контрастностью
  • Один из самых быстрых процессоров среднего ценового диапазона
  • 48-мегапиксельная камера с широкой диафрагмой
  • Заряжается до 60% за 15 минут
  • Отсутствует оптическая стабилизация камеры
  • Лишен беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 4
75

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
788 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 4
Инфо
Высота 160.3 мм
Ширина 73.9 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 165 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.7%

Oppo Reno 4 имеет не самые тонкие рамки среди конкурентов, но их размеры не бросаются в глаза. Приятным бонусом смартфона является встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, работающий не хуже, чем у флагманских смартфонов. Двойной вырез для фронтальной камеры все же заметен, по крайней мере первое время.

58

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
566
Geekbench 5 (многоядерный)
1755
AnTuTu Benchmark 8
259641

Процессор Snapdragon 720G позволит играть в современные игры, и 8 ГБ оперативной памяти сильно этому способствуют. Есть слот под карту памяти MicroSD, если 128 ГБ будет мало.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2
82

Батарея

Характеристики
Объем 4015 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 4
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера снимает хорошо, особенно главный модель на 48 мегапикселей. Есть дополнительная камера на 8 МП для сверхширокоугольных фотографий. Кадры получаются достойными, хотя необходимо иметь хороший уровень освещения. Стабилизации нет, что негативно сказывается на качестве съемки.

82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 4

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (11 голосов)

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