Oppo Reno 4 имеет не самые тонкие рамки среди конкурентов, но их размеры не бросаются в глаза. Приятным бонусом смартфона является встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, работающий не хуже, чем у флагманских смартфонов. Двойной вырез для фронтальной камеры все же заметен, по крайней мере первое время.