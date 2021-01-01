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Oppo Reno 4 5G

Oppo Reno 4 5G
Дисплей
72
Производительность
60
Батарея
76
Камера
58
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Современный процессор с поддержкой 5G и хорошим запасом производительности
  • Камера оснащена отдельным объективом для сверхширокоугольной съемки
  • Двойная фронтальная камера делает достойные фотографии
  • Быстро заряжается – 60% за 15 минут
  • Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
  • Нет места под карту памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 4 5G
72

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
588 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 4 5G
Высота 159.3 мм
Ширина 74 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 183 грамма
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
60

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 4 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Частота GPU 625 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
602
Geekbench 5 (многоядерный)
1755
AnTuTu Benchmark 8
323674
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 4 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX589 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G сети LTE 1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66/B38/B39/B40/B41/B42
Поддержка 5G Нет
50

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 4 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 4 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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