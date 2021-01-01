Oppo Reno 4 5G Дисплей 72 Производительность 60 Батарея 76 Камера 58 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2020 года Дата начала продаж Июнь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Современный процессор с поддержкой 5G и хорошим запасом производительности

Камера оснащена отдельным объективом для сверхширокоугольной съемки

Двойная фронтальная камера делает достойные фотографии

Быстро заряжается – 60% за 15 минут Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц

Нет места под карту памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 4 5G

72 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.7% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 588 нит

75 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 4 5G Высота 159.3 мм Ширина 74 мм Толщина 7.8 мм Вес 183 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.7%

60 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 4 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G 5G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)

- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 620 Частота GPU 625 МГц FLOPS ~582 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 602 Geekbench 5 (многоядерный) 1755 AnTuTu Benchmark 8 323674

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI ColorOS 7.2

76 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут) Время полной зарядки 0:37 ч.

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 4 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX589 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Монохромный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE 1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66/B38/B39/B40/B41/B42 Поддержка 5G Нет

50 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2020 года Дата начала продаж Июнь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 4 5G могут отличаться в зависимости от региона.

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