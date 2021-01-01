Oppo Reno 4 5G
Дисплей
72
Производительность
60
Батарея
76
Камера
58
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Современный процессор с поддержкой 5G и хорошим запасом производительности
- Камера оснащена отдельным объективом для сверхширокоугольной съемки
- Двойная фронтальная камера делает достойные фотографии
- Быстро заряжается – 60% за 15 минут
- Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
- Нет места под карту памяти MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 4 5G
72
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|Особенности
|- Always-On Display
Максимальная яркость
588 нит
75
Дизайн и корпус
|Высота
|159.3 мм
|Ширина
|74 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|183 грамма
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
60
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G 5G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Частота GPU
|625 МГц
|FLOPS
|~582 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
602
Geekbench 5 (многоядерный)
1755
AnTuTu Benchmark 8
323674
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 7.2
76
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
58
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX589 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
84
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
|4G сети
|LTE 1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66/B38/B39/B40/B41/B42
|Поддержка 5G
|Нет
50
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 4 5G могут отличаться в зависимости от региона.