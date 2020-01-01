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Oppo Reno 4 Lite

Oppo Reno 4 Lite
Дисплей
76
Производительность
50
Батарея
75
Камера
67
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный AMOLED-дисплей
  • Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
  • Камера оснащена 4 модулями
  • Батарея заряжается менее чем за час
  • Двойная фронтальная камера
  • Процессор не имеет запаса производительности
  • Корпус сделан из пластика

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 4 Лайт
76

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит

Oppo Reno 4 Lite радует своим премиальным AMOLED-дисплеем. Хоть у него и стандартная частота обновления 60 Гц, он характеризуется контрастной картинкой, которая тоже дарит только положительные эмоции. 409 точек на дюйм хватает с головой даже для такой большой диагонали.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 4 Lite
Инфо
Высота 160.1 мм
Ширина 73.7 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
50

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 4 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P95
Архитектура 2 по 2.2 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GM9446
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
398
Geekbench 5 (многоядерный)
1485
AnTuTu Benchmark 8
206629
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2
75

Батарея

Характеристики
Объем 4015 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:53 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Производитель обещает, что встроенный аккумулятор смартфона на 4015 мАч заряжается на 100% за 53 минуты. Мы этому охотно верим, поскольку в комплекте с телефоном идет 30-ваттный адаптер питания. Автономность у него тоже отличная, батареи хватает на целый день.

67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 4 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung GM1ST (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix Hi846 (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1B (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера состоит из 4-х сенсоров, которые обеспечивают широкий функционал от сверхширокоугольной до макросъемки. Также есть портретный режим – никаких изъянов в его работе не наблюдается. Единственный нюанс заключается в отсутствии оптической стабилизации, а надежный фазовый автофокус на месте.

78

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE: B1/3/5/7/8
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.41 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 4 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 4 Lite

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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