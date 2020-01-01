Тесты дисплея

Oppo Reno 4 Lite радует своим премиальным AMOLED-дисплеем. Хоть у него и стандартная частота обновления 60 Гц, он характеризуется контрастной картинкой, которая тоже дарит только положительные эмоции. 409 точек на дюйм хватает с головой даже для такой большой диагонали.