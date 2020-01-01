Тесты автономности

Батарея на 4000 мАч ведет себя достойно, хотя в такой большой корпус можно было установить побольше. Благо заряжается он очень быстро – до 100% за 36 минут, что редко встречается, даже на флагманских моделях, не говоря уже о среднем сегменте.