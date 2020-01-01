Oppo Reno 4 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Премиальный дисплей с частотой обновления 90 Гц
- Быстрый процессор Snapdragon с разогнанным графическим ядром
- Отличная фронтальная камера
- 65-ваттная быстрая зарядка
- Стереодинамики с качественным звучанием
- Отсутствует место под карту памяти для расширения внутренней памяти
- Нет оптической стабилизации изображения
- Отсутствует беспроводная зарядка
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|Ширина
|73.2 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|161 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Oppo Reno 4 Pro выглядит привлекательно благодаря большому дисплею и тонким рамкам. С обеих сторон корпус защищен премиальным стеклом Gorilla Glass 5, которое отлично противостоит внешним факторам. Пластиковая рамка портит впечатления, как и пластиковая задняя крышка.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 7.2
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:36 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Батарея на 4000 мАч ведет себя достойно, хотя в такой большой корпус можно было установить побольше. Благо заряжается он очень быстро – до 100% за 36 минут, что редко встречается, даже на флагманских моделях, не говоря уже о среднем сегменте.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.43", Sony IMX708 (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Аппарат лишен камеры оптическим зумом, оптической стабилизации тоже нет. Однако фотографии получаются качественными благодаря отличному 48-мегапиксельному сенсору. Отдельного внимания заслуживает фронтальная камера, получившая широкоугольную оптику.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|20
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол