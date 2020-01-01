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Oppo Reno 4 Pro

Oppo Reno 4 Pro
Дисплей
85
Производительность
58
Батарея
78
Камера
76
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • Быстрый процессор Snapdragon с разогнанным графическим ядром
  • Отличная фронтальная камера
  • 65-ваттная быстрая зарядка
  • Стереодинамики с качественным звучанием
  • Отсутствует место под карту памяти для расширения внутренней памяти
  • Нет оптической стабилизации изображения
  • Отсутствует беспроводная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 4 Про
85

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.3%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
839 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 4 Pro
Инфо
Высота 160.2 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 161 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.3%

Oppo Reno 4 Pro выглядит привлекательно благодаря большому дисплею и тонким рамкам. С обеих сторон корпус защищен премиальным стеклом Gorilla Glass 5, которое отлично противостоит внешним факторам. Пластиковая рамка портит впечатления, как и пластиковая задняя крышка.

58

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 4 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
565
Geekbench 5 (многоядерный)
1737
AnTuTu Benchmark 8
260664
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2
78

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:36 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:30 ч.
Время просмотра видео
18:48 ч.
Время разговора (3G)
27:38 ч.

Батарея на 4000 мАч ведет себя достойно, хотя в такой большой корпус можно было установить побольше. Благо заряжается он очень быстро – до 100% за 36 минут, что редко встречается, даже на флагманских моделях, не говоря уже о среднем сегменте.

76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 4 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.43", Sony IMX708 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 120 FPS

Аппарат лишен камеры оптическим зумом, оптической стабилизации тоже нет. Однако фотографии получаются качественными благодаря отличному 48-мегапиксельному сенсору. Отдельного внимания заслуживает фронтальная камера, получившая широкоугольную оптику.

82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 4 Pro

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (6 голосов)

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