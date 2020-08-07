Oppo Reno 5 5G Дисплей 79 Производительность 59 Батарея 85 Камера 65 Итоговая оценка 72 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 64-мегапиксельная камера делает приличного качества фотографии

OLED-экран выдает качественное изображение

Интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев работает без нареканий

Быстро заряжается и имеет реверсивную зарядку Оптическая стабилизация изображения отсутствует

Нет места под карту памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 5 5G

79 Экран Тип OLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 410 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 604 нит

66 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 5 5G Высота 159.1 мм Ширина 73.4 мм Толщина 7.9 мм Вес 172 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Серый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.1%

59 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 5 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)

- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 620 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~582 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 560 Geekbench 5 (многоядерный) 1808 AnTuTu Benchmark 8 314982

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

85 Батарея Характеристики Объем 4300 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 5 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

82 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA 850/900/2100 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания на 65 Вт

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 5 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 5 5G