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Oppo Reno 5 4G

Oppo Reno 5 4G
Дисплей
82
Производительность
60
Батарея
77
Камера
61
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый дисплей с реалистичной цветопередачей
  • Камера снимает достойно, даже в 4K
  • 50-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Поддерживает реверсивную зарядку
  • В комплекте наушники и чехол
  • Пластиковый корпус портит тактильные ощущения
  • Доступен только один вариант памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 5 4G
82

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
803 нит

Oppo Reno 5 4G получил экран с реалистичной картинкой и высокой плавностью работы благодаря поддержке 90 Гц. Однако, отсутствие функции подавления мерцания, что негативно сказывается здоровье глаз. В настройках есть Always On Display с обилием возможностей для кастомизации.

48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 5 4G
Высота 159.1 мм
Ширина 733 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
60

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 5 4G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 750 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
571
Geekbench 5 (многоядерный)
1818
AnTuTu Benchmark 8
285192
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
77

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч
Мощность зарядки 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (100% за 48 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 5 4G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 44 мегапикселя
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера гордится хорошим шумоподавлением, широким динамическим диапазоном и впечатляющей детализацией. Цвета на фотографиях максимально приближены к реальным, а баланс белого в 99% случаях точный. Даже съемка в 4K-не вызывает вопросов – картинка получается реалистичной. Передняя камера на 44 МП делает достойные селфи, видео тоже высокого качества.

80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 5 4G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 5 4G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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