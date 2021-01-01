Камера гордится хорошим шумоподавлением, широким динамическим диапазоном и впечатляющей детализацией. Цвета на фотографиях максимально приближены к реальным, а баланс белого в 99% случаях точный. Даже съемка в 4K-не вызывает вопросов – картинка получается реалистичной. Передняя камера на 44 МП делает достойные селфи, видео тоже высокого качества.