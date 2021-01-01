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Oppo Reno 5 Lite

Oppo Reno 5 Lite
Дисплей
76
Производительность
52
Батарея
72
Камера
63
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран может похвастаться высокой яркостью
  • Хорошая фронтальная камера на 32 МП
  • Сканер отпечатков пальцев скрыт в экране
  • Камера оснащена объективом для макросъемки
  • Установлено 8 ГБ оперативной памяти
  • Корпус полностью сделан из пластика

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 5 Лайт
76

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
593 нит
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 5 Lite
Высота 160.1 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Лиловый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%

Хоть корпус Oppo Reno 5 Lite сделан из пластика, он выглядит привлекательно благодаря небольшим габаритам – экран имеет тонкие рамки со всех сторон и компактный вырез для передней камеры. Дизайн основной камеры, которая состоит из 4 сенсоров, выглядит актуально. В руках смартфон лежит удобно.

52

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 5 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P95
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GM9446
Частота GPU 970 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
396
Geekbench 5 (многоядерный)
1474
AnTuTu Benchmark 8
234425
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
72

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 5 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера имеет достаточно большой функционал, и главное, что есть сверхширокоугольная, портретная и макросъемка. Качество снимков получается удовлетворительным, фронтальная камера делает достойные кадры днем, но вечерние кадры содержат много шумов.

76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/5/8
4G сети LTE B1/3/5/7/8
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 5 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 5 Lite

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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