Хоть корпус Oppo Reno 5 Lite сделан из пластика, он выглядит привлекательно благодаря небольшим габаритам – экран имеет тонкие рамки со всех сторон и компактный вырез для передней камеры. Дизайн основной камеры, которая состоит из 4 сенсоров, выглядит актуально. В руках смартфон лежит удобно.