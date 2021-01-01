Oppo Reno 5 Pro 5G Дисплей 85 Производительность 79 Батарея 85 Камера 65 Итоговая оценка 78 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Изогнутый по краям дисплей с пиковой яркостью 1100 нит

64-мегапиксельная основная камера

Сканер отпечатков пальцев в экране работает отлично

Из коробки работает на Android 11

Быстрая 65-ваттная зарядка в комплекте Без поддержки карты памяти

Лишен беспроводной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 5 Про 5G

85 Экран Тип OLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 795 нит

69 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 5 Pro 5G Высота 159.7 мм Ширина 73.2 мм Толщина 7.6 мм Вес 173 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Градиентный, Черный, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.6%

79 Производительность Все характеристики чипа Оппо Рено 5 Про 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1000 Plus Макс. частота 2600 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A77 Кэш L3 0.512 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти No Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 771 Geekbench 5 (многоядерный) 2701 AnTuTu Benchmark 8 484205 Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark - 50 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

85 Батарея Характеристики Объем 4350 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 5 Pro 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA 850/900/2100 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (65 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 5 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 5 Pro 5G