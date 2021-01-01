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Oppo Reno 5 Pro 5G

Oppo Reno 5 Pro 5G
Дисплей
85
Производительность
79
Батарея
85
Камера
65
Итоговая оценка
78
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Изогнутый по краям дисплей с пиковой яркостью 1100 нит
  • 64-мегапиксельная основная камера
  • Сканер отпечатков пальцев в экране работает отлично
  • Из коробки работает на Android 11
  • Быстрая 65-ваттная зарядка в комплекте
  • Без поддержки карты памяти
  • Лишен беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Рено 5 Про 5G
85

Экран

Тип OLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
795 нит
69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 5 Pro 5G
Высота 159.7 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Градиентный, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.6%
79

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Рено 5 Про 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1000 Plus
Макс. частота 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A77
Кэш L3 0.512 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
771
Geekbench 5 (многоядерный)
2701
AnTuTu Benchmark 8
484205
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
85

Батарея

Характеристики
Объем 4350 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 5 Pro 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA 850/900/2100
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 5 Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 5 Pro 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Reno 5 Pro 5G или Reno 3
2. Reno 5 Pro 5G или Reno 3 Pro
3. Reno 5 Pro 5G или Reno 4 Pro
4. Reno 5 Pro 5G или Reno 5 5G

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