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Oppo Reno 5 Pro Plus 5G

Oppo Reno 5 Pro Plus 5G
Дисплей
80
Производительность
92
Батарея
81
Камера
73
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с флагманскими характеристиками
  • Камера получила 2-кратный оптический зум и оптическую стабилизацию
  • Обладает игровой производительностью
  • Есть версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной
  • 65-ваттный адаптер питания идет в комплекте
  • Отсутствует возможность расширить встроенную память с помощью карты MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Reno 5 Pro Plus 5G
80

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
498 нит
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 5 Pro Plus 5G
Высота 159.9 мм
Ширина 72.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.3%
92

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Reno 5 Pro Plus 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
873
Geekbench 5 (многоядерный)
2995
AnTuTu Benchmark 8
581139
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 21 минут)
Время полной зарядки 0:53 ч.
73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Reno 5 Pro Plus 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 5 Pro Plus 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 5 Pro Plus 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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