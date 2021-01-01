Oppo Reno 5 Pro Plus 5G Дисплей 80 Производительность 92 Батарея 81 Камера 73 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран с флагманскими характеристиками

Камера получила 2-кратный оптический зум и оптическую стабилизацию

Обладает игровой производительностью

Есть версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной

65-ваттный адаптер питания идет в комплекте Отсутствует возможность расширить встроенную память с помощью карты MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Reno 5 Pro Plus 5G

80 Экран Тип AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 89.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 498 нит

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo Reno 5 Pro Plus 5G Высота 159.9 мм Ширина 72.5 мм Толщина 8 мм Вес 184 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серебристый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.3%

92 Производительность Все характеристики чипа Оппо Reno 5 Pro Plus 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1228 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 873 Geekbench 5 (многоядерный) 2995 AnTuTu Benchmark 8 581139

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 21 минут) Время полной зарядки 0:53 ч.

73 Камеры Спецификации и тестирование камер Reno 5 Pro Plus 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 52 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.74" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Reno 5 Pro Plus 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo Reno 5 Pro Plus 5G